أربعة أوسمة عراقية في ختام بطولة العرب بالجودو

بغداد- الزمان

حقق المنتخب الوطني العراقي أربعة أوسمة، فضي واحد وثلاثة نحاسية، وذلك في بطولة العرب بالجودو للمتقدمين، والتي أختتمت منافساتها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

أعلن ذلك رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي مبيناً ان اللاعب علي حسين عطا حقق الوسام الفضي للعراق في منافسات وزن +100 كغم. واضاف قائلاً ان اللاعبين حسين علي حسين، وشهاب عبدالوهاب، ومحمد فوزي أضافوا ثلاثة أوسمة نحاسية لرصيد العراق وذلك بمنافسات دون 90 كغم، ودون 100 كغم، و وزن 60 كغم تباعاً.