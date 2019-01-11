أربعة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬مفخخة‭ ‬القائم‭ ‬

بغداد - الزمان: قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ، إن الانفجار الذي وقع في قضاء القائم الحدودي في محافظة الأنبار صباح الجمعة، أسفر عن مقتل اربعة وإصابة 25 أخرين بجروح محتلفة. والتفجير من تدبير تنظيم داعش بحسب المعلومات الامنية الاولية حيث المنطقة مفتوحة على الصحراء السورية .
وأضاف المصدر الصحي أن الأعداد المذكورة هي الحصيلة النهائية حتى الآن لدى وزارة الصحة، وأنها تقدم الإسعافات اللازمة للجرحى على الفور.وقال مصدر مطلع ان ” عدد الشهداء اربعة هم كل من ” فؤاد محمد أحمد الكربولي، محمد خليل غياض السلماني، مناف جاسم محمد عباس، حميد أحمد المحلاوي”، مضيفة ، اما اسماء المصابين وعددهم 25 جريحا فهم كل من ” جمال عايد محمد، زياد حسن خلف، عبد الرحمن نمير، عمار محسن علي، نهاد محسن علي، ماجد حمود ناجي ، مؤيد خليفة خلدون، وعد جاسم حمادي ، محمد قصي محمد، بهاء ياسين خضر، ماهر عبدالله محمد، ماجد حميد حسن ، علي حمود طعمه ، معتز ليم محمد، عبد الرحمن خالد سعيد ، فراس ثائر حنين، علي حميد فليح، ياسر حسين علي، سلام حمودي حمود، محمد فوزي أمين، بلال محسن علي، زياد خليفة خليف، أحمد خليفة خليف، أدهم نعمه محمد، رداد محمد نافع.