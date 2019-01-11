أربعة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬مفخخة‭ ‬القائم‭ ‬

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬القائم‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬وإصابة‭ ‬25‭ ‬أخرين‭ ‬بجروح‭ ‬محتلفة‭. ‬والتفجير‭ ‬من‭ ‬تدبير‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الامنية‭ ‬الاولية‭ ‬حيث‭ ‬المنطقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬السورية‭ .‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الصحي‭ ‬أن‭ ‬الأعداد‭ ‬المذكورة‭ ‬هي‭ ‬الحصيلة‭ ‬النهائية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وأنها‭ ‬تقدم‭ ‬الإسعافات‭ ‬اللازمة‭ ‬للجرحى‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬اربعة‭ ‬هم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬”‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الكربولي،‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬غياض‭ ‬السلماني،‭ ‬مناف‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬عباس،‭ ‬حميد‭ ‬أحمد‭ ‬المحلاوي”،‭ ‬مضيفة‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬اسماء‭ ‬المصابين‭ ‬وعددهم‭ ‬25‭ ‬جريحا‭ ‬فهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬”‭ ‬جمال‭ ‬عايد‭ ‬محمد،‭ ‬زياد‭ ‬حسن‭ ‬خلف،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬نمير،‭ ‬عمار‭ ‬محسن‭ ‬علي،‭ ‬نهاد‭ ‬محسن‭ ‬علي،‭ ‬ماجد‭ ‬حمود‭ ‬ناجي‭ ‬،‭ ‬مؤيد‭ ‬خليفة‭ ‬خلدون،‭ ‬وعد‭ ‬جاسم‭ ‬حمادي‭ ‬،‭ ‬محمد‭ ‬قصي‭ ‬محمد،‭ ‬بهاء‭ ‬ياسين‭ ‬خضر،‭ ‬ماهر‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد،‭ ‬ماجد‭ ‬حميد‭ ‬حسن‭ ‬،‭ ‬علي‭ ‬حمود‭ ‬طعمه‭ ‬،‭ ‬معتز‭ ‬ليم‭ ‬محمد،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬خالد‭ ‬سعيد‭ ‬،‭ ‬فراس‭ ‬ثائر‭ ‬حنين،‭ ‬علي‭ ‬حميد‭ ‬فليح،‭ ‬ياسر‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬سلام‭ ‬حمودي‭ ‬حمود،‭ ‬محمد‭ ‬فوزي‭ ‬أمين،‭ ‬بلال‭ ‬محسن‭ ‬علي،‭ ‬زياد‭ ‬خليفة‭ ‬خليف،‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬خليف،‭ ‬أدهم‭ ‬نعمه‭ ‬محمد،‭ ‬رداد‭ ‬محمد‭ ‬نافع‭.‬