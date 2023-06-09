أدونيس لـ (الزمان):الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

قال‭ ‬الشاعر‭ ‬والمفكر‭ ‬السوري‭ ‬أدونيس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬معرضة‭ ‬لاختراق‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬لأنها‭ ‬دينية‭ ‬أساسا،‭ ‬ولاتزال‭ ‬دينية‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تتحرر‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬ستظل‭ ‬تعرج،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬عرجاء‭ ‬،أكثر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬،‮ ‬ولفت‭ ‬ادونيس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬بلندن‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬ولايات‭ ‬عثمانية‭. ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جواب‭ ‬ادونيس‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الزمان‭ ‬بشأن‭ ‬الموجة‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬شُنت‭ ‬الحروب‭ ‬تحت‭ ‬شعاراتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬باسم‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬احيانا‭ ‬الحاكم‭ ‬المحتمي‭ ‬بتحريك‭ ‬أتباعه‭ ‬باسم‭ ‬ديني‭ ‬لقلب‭ ‬أمور‭ ‬بلد‭ ‬او‭ ‬مدينة‭ .‬‭ ‬‮ ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬عقب‭ ‬مشاركته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬هكذا‭ ‬تتكلم‭ ‬ادونيادا‮»‬‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬الشعر‭ ‬والتشكيل‭ ‬المقام‭ ‬بالمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالرباط‭ ‬‮ ‬‭.‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬أدونيس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬‭ ‬السلطات‭ ‬العربية‭ ‬كلها‭ ‬ولايات‭ ‬عثمانية‭ ‬باسم‭ ‬جديد‭.‬‮» ‬وعن‭ ‬وجود‭ ‬صفوية‭ ‬جديدة‭ ‬مقابل‭ ‬العثمانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬استغرب‭ ‬ادونيس‭ ‬السؤال‭ ‬بالقول‮»‬‭ ‬وما‭ ‬علاقة‭ ‬الحكم‭ ‬الصفوي‭ ‬بموضوعنا؟‭ ‬ثمّ‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬شخصيا‭ ‬،أي‭ ‬نظام‭ ‬عربي‭ ‬بالمطلق‭ ‬ذا‭ ‬استقلالية‭ ‬كاملة‭ ‬لكن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬سيادة‭ ‬كاملة‭ ‬وإرادة‭ ‬أيضا،‭ ‬وهناك‭ ‬تململات‭ ‬وهناك‭ ‬تطلعات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ . ‬‮«‬

وأكد‭ ‬أدونيس‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬السريع‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬راسخ‭ ‬حتى‭ ‬الله‭ ‬يتحرك‭ ‬ويفهم‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬الله‭ ‬الواحد‭ ‬يفهم‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهو‭ ‬سمح‭ ‬بذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأنبياء‭ ‬مختلفون،‭ ‬وإذن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مطلق،‭ ‬مشيرا‭: ‬أنّ‭ ‬الفن‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬نسبي‭ ‬و‮»‬يخضع‭ ‬للتحول‭ ‬والتغيير‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة،‭ ‬شهدت‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر‭ ‬بالرباط‭ ‬المقام‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬11‭ ‬حزيران‭ (‬يونيو‭) ‬الجاري،‭ ‬المنظمة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬حضورا‭ ‬‮ ‬كبيرا‭ ‬للزوار‭ ‬تجاوز‭ ‬62‭ ‬ألف‭ ‬زائر،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬بذلك‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬عرفت‭ ‬زيادة‭ ‬‮ ‬تقدر‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬‮ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬تم‭ ‬ترحيله‭ ‬من‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬إلى‭ ‬الرباط‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬نجاحه‭ ‬اعتبارا‭ ‬لشروط‭ ‬تنظيمية‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬وتوزيع‭ ‬الفضاءات‭ .‬

وتعرف‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة‭ ‬ومجلس‭ ‬جهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬مشاركة‭ ‬737‭ ‬عارضا،‭ ‬و661‭ ‬كاتب‭ ‬ومفكر‭ ‬وشاعر‭ ‬مغربي‭ ‬وأجنبي‭.‬

ورغم‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬باشكال‭ ‬متفاوتة‭ ‬حيث‭ ‬بدورها‭ ‬اسعار‭ ‬الكتب‭ ‬عرفت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الناشرين‭ ‬لم‭ ‬يكلفوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬تخفيض‭ ‬الأسعار‭ ‬،هذا‭ ‬ما‭ ‬اشتكى‭ ‬منه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ . ‬وبذلك‭ ‬تظل‭ ‬قضية‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الكتب‭ ‬حاجزا‭ ‬أمام‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تشجيع‭ ‬القراءة‭ ‬والكتاب‭ ‬العربي‭ ‬للجميع‭ ‬‮«‬‭ .‬

ودعا‭ ‬‮ ‬مثقفون‭ ‬‮ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬‮ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬تدخل‭ ‬الحكومات‭ ‬و‭ ‬وزارات‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬لدعم‭ ‬الكتاب‭ ‬العربي،‭ ‬‮ ‬ودعم‭ ‬الناشرين‭ ‬والمؤلفين‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الناشرين‭ ‬تخفيض‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الأثمنة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالكتاب‭ ‬لأجل‭ ‬نشر‭ ‬عالم‭ ‬المعرفة‭ ‬بالبلدان‭ ‬العربية‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬المغرب‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يشتكي‭ ‬الناشرون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الورق‭ ‬وتكاليف‭ ‬الطباعة‭ ‬والنقل‭ ‬والشحن‭ ‬والتوزيع‭ . ‬وخلال‭ ‬جولة‭ (‬الزمان‭) ‬بفضاءات‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬والنشر‭ ‬‮ ‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬والزائرين‭ ‬الذين‭ ‬اشتكوا‭ ‬من‭ ‬الارتفاعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الكتب،‭ ‬وبعض‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬اكتفوا‭ ‬بمطالعة‭ ‬أغلفة‭ ‬الكتاب‭ ‬والعناوين‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كتب‭ ‬مهداة‭ ‬مجانا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬واستعراض‭ ‬الكتب‭ ‬الجديدة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬النشر‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬وبعضهم‭ ‬قرر‭ ‬شراء‭ ‬الضروريات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬العمل،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬أجل‭ ‬قرار‭ ‬الشراء‭ ‬انتظارا‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والتخفيضات‭.‬

وأوضح‭ ‬ناشر‭ ‬مغربي‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العريقة‭ ‬أن‭ ‬مؤسسته‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬وتشجيع‭ ‬القراءة‭ ‬ولاتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الربح‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬بالمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب،‭ ‬وطرح‭ ‬بالمناسبة‭ ‬مشكلة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الإنتاج‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مكلفة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬متأزمة‭ ‬للغاية،‭ ‬مذكرا‭ ‬أن‭ ‬الورق‭ ‬ارتفع‭ ‬سعره‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬