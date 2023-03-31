أداء الممثل في رسالة ماجستير

الموصل – الزمان

ناقشت لجنة علمية من كلية الفنون الجميلة – جامعة الموصل وجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة (الملامح الاشهارية لأداء الممثل في عروض المسرح العراقي ) الاثنين الماضي على قاعة الدراسات العليا في الكلية ، وتناولت الرســالة في إطارها النظري التي تقدم بها الطالب مرثد عبدالله جدعان الإشهار الادائي للممثل عبر العصور باعتبار أن المسرح احد أقدم الوسائل الاشهارية السمعية والبصرية عبر العصور منذ العصور الكلاسيــــــكية إلى ما بعد الحداثة.

ووفقا لصفحة الكلية في (فيسبوك) هدفت الدراسة تعرف على هذه الملامح الاشهارية لأداء ممثل المسرح العراقي .