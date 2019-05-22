أخوة الدين والانسانية – نوزاد بولص الحكيم

رسالة اطلقها “المجلس البابوي للحوار بين الاديان” من حاضرة الفاتيكان لمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر ..بعنوان “المسيحيون والمسلمون : تعزيز الاخوة الشاملة..يمكن ان تعد نسخة تجديدية لدعوة أنبياء الله بعد ان بدأت تخفت جذوة الإيمان بالله في قلوب أتباع الاديان السماوية..وحل التطرف والكراهية محل الإخاء والتعايش السلمي وإحترام الآخر.

سبق هذه الرسالة السامية دعوة الحبر الاعظم البابا فرانسيس..في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر العالمي للسلام في القاهرة 2017 لابراز “ثلاث مبادئ توجيهية اساسية لمواصلة الحوار والمعرفة المتبادلة بين مختلف الاديان..وهي ضرور الهوية وشجاعة الاختلاف وصدق النوايا”.

هاتين المبادرتين “الرسالة والدعوة”..تمثلان الأسس التي نادى بها أنبياء الله مجتمعين..إنطلاقا من السماء وإستشعارا للإنتماء للابوين الأوائل الذين ينبثق منهما الخلق جميعا.

ولعل إختصاص الرسالة بالمسلمين وتوقيت إرسالها في شهر رمضان ومايعقبه -عيد الفطر- وتبيان البعد الروحي وإثراء الروح الإسلامية بمكتسبات الشهر الفضيل.. وإعطاءها عنوان “الأخوة الشاملة” بين العالمين الاسلامي والمسيحي..إنما تنسج وشائج المحبة والسلام والترفع عن الإختلافات في فهم الإيمان بالله والإنتماء للإنسانية..وردم الهوة بين “الأخوة” لإيقاف تمدد التطرف وإلغاء الآخر وإقصاءه.

ومثلما كانت دعوة قداسة البابا الأعظم..ورسالة المجلس البابوي للحوار بين الأديان.. ممثلا بأمين السر صاحب الغبطة “المطران ميغيل انخيل غويغسوت”..للمسلمين في مد جسور “الإخوة الشاملة”..فإن المسلمين أولى بالدعوة عملا بكتاب الله العظيم القائل “ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى”..وعهد النبي (ص) لأساقفة نجران “أن لهم ما تحت أيديهم من قليل او كثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم ..وجوار الله ورسوله،ألا يغير أسقف عن أسقفيته..ولا راهب عن رهبانيته..ولا كاهن عن كهانته..ولايغير حق من حقوقهم..ولا سلطانهم..ولا شيء مما كانوا عليه…..غير مثقلين بظلم ولا ظالمين”..والقاعدة التي اوضحها تلميذه النجيب علي بن ابي طالب..والتي أضحت عنوانا تنادي به المنظمات الدولية وتعمل وفقها” إن لم يكن أخو لك في الدين..فنظير لك في الخلق”.

هي دعوة للمؤسسات الإسلامية..للتفاعل مع هذه الرسالة للتآلف بين اتباع الديانتين السماويتين..

في ظل إحتقان يهدد الإنسانية..

وما أفرزته الضربات الإرهابية والمتطرفة من كلا الجانبين..للأبرياء بفرض الإرادات والنــــوايا المبيتة.

{ رئيس مؤسسة سورايا للثقافة والاعلام