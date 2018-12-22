أخشى ذلك اليوم.. – عبد المحسن عباس الوائلي

قال الامام علي (عليه السلام) “اني ذقت المرارة كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس” ولهذا تنتابني رغبة شديدة في البكاء الحار كلما اخلو بنفسي فلا اجد وسيلة غير الدموع تغسل مما احذره واخشاه عند الكبر وحاجتي الى الناس مهما كان قربهم مني فأشعر بالذلة بل بالموت المذل المرير في كل لحظة اعيشها فهي مرعبة مخيفة جدا فأنا شديد الحساسية واسأله تعالى ان يجعلني لا اقع بالذي اخشى منه والوذ به وانا عبده ان اطعته او قصرت في اطاعتي فهو ربي ولا اجد غيره فهو يحفظني مما احذر واخاف لان التجارب التي شاهدتها وسمعتها وقرأتها وتخيلتها كثيرة ومنها يحكى ان عجوزا كان يعيش مع ولده وزوجة ولده وحفيده.

وعندما امسى الرجل متقدما جدا في السن، لم يعد يقوى على الاكل بشكل طبيعي حيث اصبحت يداه ترتجفان مما يؤدي الى اسقاط الطعام من يده احيانا.

وذات يوم سقط طبق الطعام من يدي العجوز وانكسر، عندها غضبت زوجة ابنه من ذلك الموقف وطلبت من زوجها ان يجد حلا لذلك.

فكر الزوج في الامر وخطر له ان يصنع لوالده طبقا من الخشب، وتجنبا لسكب الطعام على المائدة، تم اجبار العجوز على تناول طعامه وحده بعيدا عن العائلة.

كان العجوز يشعر بالحزن لاحساسه بأنه بات منبوذا في ايامه الاخيرة حين اجبر على الاكل وحده بينما يستمتع بقية افراد الاسرة بتناول الطعام معا على المائدة.

مع مرور الايام، اصبحت المزيد من ظروف العزل تفرض على العجوز من قبل ابنه وزوجة ابنه اللذين لم يطيقاه كما ينبغي.. وبعد مرور عدة اشهر على هذه الحال، توفي العجوز واقيمت مراسم التشييع.

وبعد الانتهاء من تلك المراسم، اراد الزوج وزوجته التخلص من متعلقات واغراض العجوز باعطاء بعضها للفقراء، ورمي البعض الاخر، جاء حفيد العجوز الراحل واخذ الطبق الخشبي، فسألة اباه “لماذا اخذت هذا الطبق وماذا تريد ان تصنع به؟”

عندها اجابه الطفل الصغير قائلا: “اريد ان احتفظ به كي اطعمك انت أو امي عندما تكبران مثل جدي”. وكأن هذه القصة تقول لي: عامل الاخرين بنفس المعاملة التي ترتضيها منهم. وراعي مشاعرهم في كل مراحل حياتهم.

فالأطباق لست اهم من مشاعر الانسان، والاباء عندما يكبرون ويضعفون انما يذكروننا بحالتهم تلك ان الانسان لن يظل على قوته ما حيا، ولكن هناك ضعفا وشيبة ينتظراننا وما احوجنا وقتها لمن “يطبطب” و”يطيب” ويراعي مشاعرنا في وقت بدأ فيه هذا شيء من العجائب فأن العذر انشغال الاولاد ولا وقت لديهم لمعاونتي عند الكبر وارى نفسي منبوذا وهذا هو خوفي وخشيتي فأسال الله ان يستر عليّ بحسن العاقبة ولا يريني ذلك اليوم الذي اتخيله.