أخاف يأخذ مكاني – رعد الزبيدي

تشيع في المجتمع العراقي ظاهرة اجتماعية، لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة وخطيرة، تقوم على خوف الفرد من يأخذ شخص آخر مكانه في العمل، فيعمل على اخفاء معلوماته وحركاته وتصرفاته، حتى عن بعض الاصدقاء والمقربين والزملاء، ولا يعطيهم اي معلومات عن فرص التعيين في المكان الذي يعمل فيه، خصوصا، اذا كان لديه ادنى شك بان الشخص الذي سيتقدم للعمل لديه كفاءة افضل منه! على الرغم من ان المرشح للوظيفة الجديدة قد لا يؤثر عليه بتاتا، وحتى لو كانت تجمعه به علاقة طيبة او قرابية وثيقة جدا!

وقد يحصل ان يتم ازاحة الشخص الذي لديه اصلا وظيفة في مكان ودائرة معينة من بعض مرؤوسيه لنفس الاسباب المذكورة اعلاه، خصوصا إذا كان لديهم طموح مشروع او غير مشروع. ويجري احيانا في بعض الدول تلفيق مختلف التهم لهم من اجل ليس فقط ازاحتهم من الوظيفة او سجنهم لا بل اعدامهم، او تقديمهم ككبش فداء، نتيجة فشل رأس القيادة في معارك مصيرية.

وهذه العادة والتقليد والظاهرة ليست جديدة في بعض البلدان كما في العراق، فقد تم قتل ابرز قادة الجيش العهد العباسي، واقربهم للخليفة العباسي، وساهم في انتصار العباسيون على الاموين إلا وهو ابو مسلم الخرساني، كما قام صدام حسين بقتل معظم رفاقة في الحزب، كما هو معروف، فيما يسمى بمجزرة قاعة الخلد في العام 1979 لان كانت لديهم رغبة بترشيح شخص آخر لقيادة الحزب والعراق غير صدام حسين، كما قتل صدام حسين لمعظم القادة العسكريين، حتى من طائفته وحزبه، امثال راجح التكريتي، وفاضل البراك، واللواء بارق الحاج طعمة الزبيدي، واللواء عصمت، وغيرهم، فضلا عن سجن وهروب العشرات من القادة العراقيين خارج البلد، إلى ان وصل الحال في العهد العباسي وفي عهد صدام انهم لم يجدوا من يستطيع الدفاع عن البلد امام الغزو الاجنبي المغولي والامريكي الذي ادى إلى اهانة وقتل آخر خليفة عباسي على يد المغول والشيء تم فعله مع صدام على يد المحتل الاميريكي! فهذه نهاية من يقوم بتصفية وبابعاد الإكفاء والارتضاء بالاجنبي وتواجده على ارض بلاده.

ليعلم الجميع ان المهني المحترف لا ينافس احد، ويكتفي بحبه لعمله، وليس لديه اي طموح سياسي، وسيساعد في قوة وعزة البلد، وضد جميع المخاطر، ويساهم في بناء بلده، وان ابعاد الكفاءات سيؤدي إلى استغلالهم وتجنيدهم من قوى خارجية خصوصا مع الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق بلد غني جدا بالنفط على المدى البعيد، وان عملية التجنيد لن تتوقف عند احد، فالحل هو عدم ابعاد او التبذير بإي مواطن والعمل على كسبهم وتوفير عيشة كريمة لهم…وإلا سوف يواجه الحكام المصير لنفسه لمن سبقهم. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا يقبل العراقي والدولة بوجود اكثر من مليون اجنبي يتواجد ويعمل بشكل غير قانوني، وعشرات الآلاف من الأجانب الآخرين الذين يعملون في شركات النفط والامن وغيرها كالصينيين وغيرهم في الوقت الذي يخشى العراقي اخيه العراقي ان ينافسه ويأخذ مكانه؟ ولماذا يقبل العراقي بالتدخل الاجنبي في شؤون بلاده بإشكال مختلفة، وبإشراف سياسي دولي كمنظمة اليونامي الذي تعطي استشارات وتعمل كوساطة لحل الخلافات بين الفرقاء والمتنافسيين السياسيين العراقيين في الوقت الذي يقبل بأخيه العراقي؟ يقول الكاتب العراقي، سليم مطر، ان العراقي يحابي وينحاز للأجنبي ويقلل من شأنه وقيمته وينظر إلى نفسه بالدونية ويمارس العنصرية ضد نفسه! وللأسف بدأت ظاهرة العنصرية المناطقية بين المحافظات المتمثلة بعدم رغبة المحافظة (س) بأن يأتي شخص من غير محافظة للعمل في محافظته تحت اعذار كثيرة غير منطقية رغم سماحهم او فرض عليهم عمل عشرات الآلاف من الاجانب كما في عمال الشركات الصينية في محافظتي ميسان والبصرة. ولهذه الظاهرة اسبابها النفسية، والاجتماعية، والتربية منذ الصغر وصعودا، على الإنانية بدل الإيثار وحب الخير للجميع، “فقوم التي تعاونت ما ذلت”، وبسبب جهل القائمين على التربية بأسس البناء الصحيح لإفراد المجتمع على اعتبار ان الفرد في الاسرة هو عضو في المجتمع ومواطن في الدولة، فإذا تم تربيته عمليا كعمل أفراد خلية النحل ومملكة النمل القائمة على نكران الذات، والإيثار والتضحية من اجل الجميع، سيؤدي ذلك إلى تلبية وتحقيق شروط المجتمعات والدول القوية والعزيزة والكريمة ودولة الرفاهية والحضارة.