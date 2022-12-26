أحوال رأس السنة – حسن النواب

أحوال رأس السنة تختلف ملامحه من بلد إلى آخر، فيمكن أنْ ترى رأس السنة في بلدٍ أفريقي شاحب الوجه تعلوه الصفرة وهو يتضوَّرُ جوعاً ويعاني من نوبات القيء بسبب إصابته المزمنة بمرض الكوليرا وعادة ما ترى رأس السنة في بعض البلدان الإفريقية يشكو من الأمراض الفتاكة كالإيدز والملاريا، لكنك ترى رأس السنة في بلد أوربي مثلاً بوجه مُعافى وخدودٍ متورّدةٍ وعيونٍ زُرقٍ لامعة وحيوية وثمة ابتسامة ساحرة ومطمئنة على ملامح وجهه وهو يضع طاقية (بابا نويل) الحمراء على رأسه مع مصابيح الزينة الملونة فتحسده من مجاهيل قلبك على هذه السعادة الوارفة التي يتمتع بها رأس السنة الأوربي. وإذا ما أردت الذهاب إلى رأس السنة الأمريكي ستراه مشغولاً بالمشاكل الاقتصادية مع قلق التطلعات التي تحملها السنة الجديدة على يد رئيسه الكهل الذي يعاني من النسيان؛ وكلّنا يتذكر تلك الحادثة الشهيرة عندما تعرض رأس السنة الأمريكي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد قبل سنوات مضت إلى رشقةٍ مباغتةٍ من صحفي عراقي وبسلاح عراقي محلي مصنوع من الجلد الحيواني الرخيص كاد يفصل عنقه عن جسده المترهل بالمشاكل التي لا حصر لها لكنَّهُ ظلَّ مبتسماً ولو على مضض. بينما ترى رأس السنة الآسيوي مزركشاً بالقماش الملون تحفُّ به الطبول والرقص الإيقاعي وبعيون مثقلة بالكحل وشفاه مصبوغة بأحمر الشفاه وترى أيضا رأس السنة الآسيوي يحرق البخور حتى يطرد الحسد من العيون التي تلاحق نموه الاقتصادي المضطرد والذي صار يشكل قلقا حقيقيا للرأس الرأسمالي الدائخ بالحرب الأوكرانية الروسية، بينما تجد رأس السنة الأسترالي منتشياً بالنبيذ المعتق من حقول الكروم منذ سنوات بعيدة وقد حرص أنْ يضع مصابيح الزينة على أسوار وسقوف بيته بمشهد يسر الناظر، وحين تقرر رؤية رأس السنة العربي فستجد أنَّ هذا الرأس ينزف الدم الطهور في غزَّة ولا من مغيث، والصراع الخفي على كرسي السلطة في بيروت، وشحَّة البقوليات في دمشق وارتفاع أسعار اللحم في الأردن، ورعب قراصنة البحر في الصومال، وفيضان الشوارع من المطر في البلدان الفقيرة، وتعثر الاستثمار في المغرب العربي برغم فوز منتخبهم بالمركز الرابع في كأس العالم، وحيرة رأس السنة العربي بين الاحتفال بأعياد المسيح وبين حلول العام الهجري الجديد، فترى رأس السنة العربي تارة يزغرد منتشيا بميلاد المسيح وتارة أخرى غارقاً بالصلوات متوسلا العزيز الجليل أن يغفر له السوءات التي ارتكبها خلال العام الهجري المنصرم. أما في بلدي الجريح يمكن أنْ تجد رأس السنة هناك مازال يتذكر بأسى ويئن من الجراح التي خلفتها المفخَّخات ومجزرة سبايكر واحتلال المدن من قبل الدواعش والخراب الذي خلفوه في مدينة الموصل ، ويمكن أنْ ترى ضماداً على جبهته ودخان بارود على خديه وحزناً مستديماً في عينيه وهو يأملُ مع حلول العام الجديد مصادقة مجلس الوزراء على سلُّم الرواتب الجديد للموظفين وتوزيع الأراضي على مئات الآلاف من المعدومين والمسحوقين الذين ظهرت أسماءهم في مشروع داري الذي يبدو أنَّ رئيس الوزراء أركنه على رفّ النسيان لأنَّهُ كان مبادرة من الكاظمي وهذا الأمر لا يرتضيه؛ وليس هذا فحسب بلْ إنَّ رأس السنة العراقي يمكن الاستدلال عليه بسهولة من بقع الدم التي تغطي وجهه ومن صوته المبحوح على عربة الوقود أملاً بالحصول على عبوة غاز يطبخ بها رز الحصة التموينية المتعفن، ويمكن لك أنْ ترى رأس السنة العراقي قلقاً مترقباً متلهفاً يُحصي الأيام لحين موعد افتتاح خليجي (25) في البصرة والذي نبتهل إلى الله أنْ يكون ناجحاً ومتميزاً ويمرُّ بفرحٍ وسلام؛ ولكن يبقى رأس السنة العراقي من دون جميع رؤوس السنة في سائر البلدان الأخرى منهكاً حزيناً غاضباً متوجعاً حائراً مكتئباً يكابد من عسر الحال وغلاء الأسعار وصعود الدولار وانسداد المجاري خلال الأمطار. ولا أظن أنَّ حبوب الترومايسين والأسبرين والبندول وحتى مرهم “أبو الفأس” بوسعه أنْ يزيل الصداع الذي يلازمه منذ نشوء الدولة العراقية وحتى الآن؛ ولا أدري متى يبرأ رأس السنة العراقي من هذا الوجع وهذه الأحزان.. متى لا أدري والله؟

نجوم ، على الرأس والعيـن

صبـاح الربيـعي

في مقالة سابقة اشرت ، الى موضوع التأليف والكتابة والنشر ، مكررا ماهو شائع من القول إن مصر تؤلف وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ، واليوم اعود الى بعض تفاصيل هذا القول واسبابه !

في مصر، ثمة اهتمام واضح بالإنتشار والذيوع على اعتبار ان ذلك هو اول الطرق للنجومية وعلى هذا تربى الجميع .مع إن معرفة الجوهر اهم من معرفة المخبر الخارجي ، الذي قد يكون خادعا . هنا تذكرت كيف أن رجلا اتى الى الفيلسوف اليوناني سقراط وهو (يتبختــر) في مشيته ويتباهى بجمال هيبته واناقة مظهره ، فقال له سقراط : تكلم حتى أراك ! بمعنى ان قيمة الإنسان لاتكمن في مظهره الخارجي بل فيما يحمله من افكار ويكتنزه من معرفة يعبر عنها عندما يشرع في الكلام ، ولكل انسان دور في هذه المحادثة .. ومن المهم ان يتساوى الجوهر مع المخبر ، فالحياة جميلة لمن يعرف كيف يحياها ويديرها ولاتديره ، فاليأس لايليق بالباحثين عن حياة افضل ، وانتشار مستحق ، وعلينا ان نتعلم كيف نحيا على قيد الحياة احرارا من خلال الأمل والتفاؤل والحب ، فذلك هو سبيل العيش الأفضل الوحيد ، فلا سبيل الى السعادة في الحياة كما يقول مصطفى لطفي المنفلوطي الا اذا عاش الإنسان حرا طليقا .

المرء عادة يختفي خلف كلماته وحديثه هو جواز مروره الأول الى قلوب الاخرين . صوتنا هو نحن ؛ بإختصار شديد ! وإلا فإن الصمت هو البديل ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او فليصمت!

ان حفظ اللسان يكون بعدم التحدث بلغو الحديث والغيبة والنميمة والفحش ،وهنا اتساءل هل صحة مقولة ” مغنية الحي َ لاتطرب “، واسمح لنفسي هنا ان انعطف الى حيث الفكر والثقافة والفنون ، وماهي اسس الانتشار فيها ، ومن هو السبب في حالة وجود تقصير ما في هذا الجانب او ذاك ! اتحدث اليوم عن صاحب “نوبل” العربية الوحيدة للأدب ، الكبير نجيب محفوظ والتي حازها عام 1988? وانعطف قليلا عند الكاتب العراقي الكبير غائب طعمة فرمان متسائلا عن الشهرة الفائقة التي يحظى بها محفوظ قياسا لشهرة فرمان ! واقصد هنا بين عموم الناس والقراء والشعراء والادباء وليس بين الادباء والكتاب واولي الشأن ! نجيب محفوظ حريص على التواصل مع الاجيال الثقافية المختلفة ، اروع ماكتبه ” اولاد حارتنا ” و ” الثلاثية التاريخية ” و” ثلاثية القاهرة ” ـ بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وله 35 رواية و20 مجموعة قصصية و 39 سيناريو ونصوص سينمائية وثماني مسرحيات ! وكان حريصا على التواجد مع تجمعات ادبية وفكرية مثل ” الحرافيش” ولم ينقطع عن الكتابة للاهرام رغم مامر به من ظروف وازمات مما يؤكد لنا ان حضور الكاتب نجيب محفوظ لم يكن من فراغ ! وانما نتيجة حب الناس والقراء والمتابعين له ، فهو له يد في هذا الانتشار الكبير . ولكننا حين نحاول التعرف على سيرة الكاتب الكبير غائب طعمة فرمان لانجد ذات الشيء ! مع انه كاتب عراقي توفى في موسكو ، له مجموعتان قصصيتان ” حصاد الرحى ” و” مولود آخر اما رواياته فهي ” النخلة والجيران ” و ” خمسة اصوات ” و ” المخاض ” و “القربان ” و ” ظلال على النافذة ” و” المراكب ” و المرتجى المؤجل ” و ” آلام السيد معروف ” وله مشاركات فاعلة في ” مجالس الزيات ” و “سلامة موسى ” و ” مجلس نجيب محفوظ ” ، ومارس كتابة الشعر قبل ان يتحول الى القص الروائي وترجم نحو 30 كتابا في عيون الادب الانساني . السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا معرفة الناس والقراء ينجيب محفوظ اكثر مما هو حاصل مع غائب طعمة فرمان ويكاد البعض لايعرف أن لديه غير ” النخلة والجيران ” و ” خمسة اصوات ” ! من هو المسؤول :الكاتب او المؤسسات الثقافية او اولو الأمر الغائبون عن الانظار ! الادباء ادوا ادوارهم كاملة ولم يكن مطلوبا منهم ” التبختـــر “امام السيد سقراط ليعبروا عن جوهر ابداعهم اوضح تعبير، فتركوا اعمالهم هي تتبختر ! اما نحن فيبدو اننا لم نسدد بعد فاتورة الوفاء والعرفان ونجومية الإبداع !

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

ساو باولو (أ ف ب) – أمضى أقارب بيليه ليلة عيد الميلاد السبت مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، كما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.وأُدخل بيليه (82 عامًا) إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وهو يعاني من سرطان في القولون شُخص في أيلول 2021. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن “تقدم” في المرض وعن “قصور في الكليتين والقلب”.

ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.

وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة “الجميع تقريبا.

عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد.

نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا”.لاحقا الأحد انضم نجل بيليه جوشوا أرانتيس إلى العائلة في المستشفى، وفق منشور جديد لكيلي.في وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت “ليلة أخرى معًا.

ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان”.

وقبل نشر تقرير مقلق عن الوضع الصحي لبيليه الأربعاء، أعلنت ابنتاه أنهما ستمضيان عيد الميلاد في المستشفى مع المهاجم الأسطوري السابق.ولم يُلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى أينشتاين حيث تجمع عدد قليل من الصحافيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)? حسبما ذكر صحافيو فرانس برس-تي في.

حفلات موسيقية للمسنّين في فيينا

{ فيينا،( أ ف ب) – في إحدى قاعات فيينا المرموقة، تُقام حفلة موسيقية يحضرها مسنّون أنهكتهم الشيخوخة أو مصابون بالخرف… وهنا لا يخشى هؤلاء من نظرة الآخرين تجاههم لأنّ هذا الحدث الاستثنائي مخصص لهم.وانطلقت سلسلة الحفلات الموسيقية هذه في النمسا بعنوان (ذكرى) في تشرين الأوّل “ليشعر المسنّون بأنّهم مرحّب بهم في مكان كل شيء فيه مسموح لهم”، على ما يوضح مدير مؤسسة “موسيكفيرين” ستيفان بولي.ويجلس بضع عشرات من الأشخاص داخل قاعة صغيرة بطريقة تسهّل المرور بينهم، ومن دون اعتماد البروتوكول الرسمي الخاص بحفلة رأس السنة الشهيرة.ويمكن للمسنين وهم على كراسيهم المتحركة وبرفقة أحد أقاربهم أو مقدّم رعاية من دور لكبار السنّ، أن يستعيدوا متعة حضور الحفلات الموسيقية من دون شعورهم بأي ضغوط.

وقبل انطلاق الحفلة، تُعلِمهم المشرفة فيرونيكا ماندل أنّ بإمكانهم التحرك كما يحلو لهم ومغادرة المكان في أي وقت لقضاء حاجاتهم…وعلى المسرح، يقدم ثلاثة موسيقيين بولنديين شباب عرضاً يضمّ مقطوعات لفرانز شوبرت أو يوهانس برامس، مع رواية تفاصيل عن حياة المؤلفَيْن الموسيقيَّيْن وتأدية ترانيم عيد الميلاد.

وتسود المكان أجواء حميمة ومليئة بالأحاسيس تدفع المسنين إلى الاتّكاء على أكتاف مَن بجانبهم.

وتقول ماندل المتخصصة في التدريس الموسيقي “أقوم بأبحاث كثيرة” لمعرفة “تفاصيل تعود إلى مرحلة شباب الأشخاص الذين يحضرون الحفلة” وتحديد برنامج يُلائم ماضيهم.

وتضيف “حتى لو كان المسنّون في مراحل متقدمة من المرض، فهم يتفاعلون مع الموسيقى” التي على عكس المشاعر الأخرى، تتمتّع بالقدرة على اختراق “مناطق مختلفة من الدماغ”.وتشير إلى أنّ “الموسيقى قد تكون مفيدة لهم” وتحديداً عندما يسمعونها ضمن حفلة موسيقية لا “كإحدى الخطوات العلاجية”.ومن بين الحاضرين، أندرياس تروبيل الذي يعاني اضطرابات معرفية عصبية. وهذه الحفلة الموسيقية الثالثة التي يحضرها ضمن سلسلة حفلات “ذكرى”.ويعرب تروبيل عن إعجابه بـ”الأسلوب المريح” للحفلة ومدّتها القصيرة (حوالى الساعة) وقرب الحاضرين من الفنانين.

ويقول مطوّر البرمجيات السابق البالغ 67 عاماً والذي يدير حالياً جمعية “برونمز” للأشخاص الذين يعانون مشاكل في الذاكرة “يمكن للحاضرين الاستمتاع والرقص والغناء، وهو ما يجعل ممكناً الاستمتاع أكثر بالموسيقى”.

وخضع منظمو الحدث لتدريب تعلّموا فيه كيف يستجيبون للحالات الفُجائية، على غرار ما حدث في هذه الحفلة مع إحدى المتفرجات التي كانت تتمتم باستمرار. وبطريقة لائقة ومهذبة، طلبوا منها تبديل مكانها.وقرر ستيفان بولي سلفاً تكرار هذه التجربة العام المقبل بسبب “النجاح الكبير” الذي تحققه هذا العام. ويقول إنّ هذه السلسلة تشكل “جزءاً صغيراً جداً من الحفلات الثمانمئة التي ننظمها سنوياً، لكنّها من الأجمل والأكثر أهمية لنا”.وتوافقه الرأي مقدّمة الرعاية والموسيقية إيريس كرال رادوليان، بعدما شعرت بفرحة المسنّين الذين رافقتهم إلى قاعة “موسيكفيرين”.وتقول “كانوا يحضرون حفلات موسيقية عندما كانت صحتهم جيدة، ومن المهم جداً لهم” أن تتاح أمامهم الفرصة نفسها مرة جديدة. وتؤكّد أنّ “تأثير الحفلات الموسيقية على المسنّين هائل، فهم يشعرون بالسعادة وأنّهم على قيد الحياة”.

رحمة :مشاركتي في كأس العالم حلم تحقق

دبي -الزمان

فيم تستعد المطربة رحمة رياض لاحياء حفل ليلة رأس السنة في احدى قاعات بغداد ،كشفت أن مشاركتها في الغناء في كأس العالم 2022 كان حلماً راودها قبل عشر سنوات.وجاء ذلك في تدوينة نشرتها رياض عبر حسابها في “إنستغرام”? تضمنت مقطع فيديو قصير وثق لحظات تجهيزها وظهورها قبل المباراة النهائية لكأس العالم.

وأرفقت النجمة العراقية الفيديو بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها العميقة لتحقيقها حلماً راودها قبل 10 سنوات بالغناء في كأس العالم، حيث قالت إنها غير قادرة على تجاوز هذا اليوم، مشيرةً إلى أنه من يحلم يمكنه فعل الكثير، وأنها وقبل عشر سنوات حلمت بهذه اللحظة التي أصبحت حقيقة الآن.واختتمت بالقول إنها لن تنسى هذه اللحظة أبداً، وأنها ستكون فاتحة لتحقيق المزيد من الأحلام التي ستظهر قريباً، متوجهةً بالشكر لكل من دعمها في هذه الرحلة حتى الوصول لهذا الإنجاز.

و ليس المنشور الوحيد الذي شاركته مع متابعيها في هذا الشأن، حيث العديد من الصور والفيديوهات منذ انتهاء مشاركتها بحفل الختام.