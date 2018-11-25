أحكام بإعدام تسعة في قضية اغتيال النائب العام المصري

القاهرة – الزمان

أيدت محكمة النقض المصرية الأحد الحكم بإعدام تسعة متهمين دينوا بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض «تؤيد إعدام تسعة في قضية اغتيال النائب العام» لتصبح الأحكام نهائية.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضا «تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال الإعدام بالسجن المؤبد (25 عاما)» لستة متهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تموز/يوليو 2017 بإعدام 28 شخصا في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 67. وصدرت أحكام الإعدام في حضور 15 متهما. وقررت النقض أيضا استبدال حكم السجن المؤبد بالسجن 15 عاما لخمسة متهمين من إجمالي 15 متهما كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن 25 عاما. وقتل بركات في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة في 29 حزيران/يونيو 2015، إثر دعوة الجهاديين لاستهداف القضاء ردا على حملة القمع ضد الإسلاميين منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضد حكمه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، لكن السلطات المصرية اعلنت توقيف مشتبه بهم قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبركات أرفع مسؤول مصري يتعرض للاغتيال منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في القاهرة العام 1990.

ومنذ عزل مرسي، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرتها تراجعت في شكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.