أحذية‭ ‬رياضية‭ ‬ذكية‭ ‬بخاصية‭ ‬بلوتوث‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

استعرضت‭ ‬شركة‭ ‬«Puma»‭ ‬أحذية‭ ‬«RS-100»‭ ‬الرياضية‭ ‬بتقنيات‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬«أحذية‭ ‬ذكية»‭ ‬لمحبي‭ ‬الجري‭. ‬وزودت‭ ‬هذه‭ ‬الأحذية‭ ‬بشرائح‭ ‬إلكترونية‭ ‬ذكية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬مختلف‭ ‬البيانات‭ ‬الحركية،‭ ‬وعدد‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬قطعها‭ ‬المستخدم،‭ ‬وسرعة‭ ‬حركته،‭ ‬وحساب‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬التي‭ ‬حرقها،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ»روسيا‭ ‬اليوم»‭.‬

كما‭ ‬زودت‭ ‬الأحذية‭ ‬أيضا‭ ‬بتقنيات‭ ‬بلوتوث‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬الحواسب‭ ‬والهواتف‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منافذ‭ ‬«USB»‭ ‬لشحن‭ ‬البطارية‭ ‬الموجودة‭ ‬داخلها‭.‬

وبدأت‭ ‬«Puma»‭ ‬بطرح‭ ‬هذه‭ ‬الأحذية‭ ‬في‭ ‬متاجرها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬ولندن‭ ‬وطوكيو‭.‬