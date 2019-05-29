أحد‭ ‬عشر‭ ‬مرشحاً‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬منقسمون‭ ‬بواقع‭ ‬6‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست

لندن‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان

احتدم‭ ‬السباق‭ ‬لخلافة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬استقالت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬11‭ ‬سياسيا‭ ‬عن‭ ‬طموحهم‭ ‬لخلافة‭ ‬ماي‭ ‬بسبب‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬لائحة‭ ‬بقيادات‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الطامحين‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بفرصة‭ ‬لخلافتها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭ ‬وكذلك‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬بريكست،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬حاليا‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

–‭ ‬المؤيدون‭ ‬لخيار‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬–

استقالت‭ ‬المقدمة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السابقة‭ ‬ماكفي‭ ‬البالغة‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬منصبها‭ ‬كوزيرة‭ ‬العمل‭ ‬والمعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬بريكست‭. ‬وكمحافظة‭ ‬تقليدية‭ ‬فهي‭ ‬تريد‭ ‬طلاقا‭ ‬واضحا‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

–‭ ‬المنفتحون‭ ‬على‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬‭.‬

‭- ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬‭-‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬السابق‭ ‬إنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬سواء‭ ‬بموجب‭ ‬«اتفاق‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬اتفاق»‭. ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬بين‭ ‬الطامحين‭ ‬لشغل‭ ‬المنصب‭. ‬كان‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬(54‭ ‬عاما)‭ ‬الملقب‭ ‬«بوجو»‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مهندسي‭ ‬فوز‭ ‬تيار‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يستمد‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬شعبيته‭ ‬منه‭ ‬كما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬تواصله‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬عبر‭ ‬كتابة‭ ‬مقال‭ ‬اسبوعي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬تليغراف‭ ‬اليومية‭.‬

‭ ‬عينته‭ ‬تيريزا‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكف‭ ‬عن‭ ‬انتقاد‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الحكومة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬انفصال‭ ‬قطعي‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

‭- ‬دومينيك‭ ‬راب‭ ‬‭-‬

عين‭ ‬راب‭ ‬المشكك‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وزيرا‭ ‬لملف‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬ثم‭ ‬استقال‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬خلافه‭ ‬مع‭ ‬ماي‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويرى‭ ‬هذا‭ ‬النائب‭ ‬الليبرالي‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاما‭ ‬أنّ‭ ‬بريطانيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬محاولاته‭ ‬للتفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتفاق‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬له‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

‭- ‬اندريا‭ ‬ليدسوم‭ ‬‭-‬

مدافعة‭ ‬شرسة‭ ‬عن‭ ‬بريكست‭. ‬قدمت‭ ‬الوزيرة‭ ‬المكلفة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬استقالتها‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتخسر‭ ‬ماي‭ ‬بذلك‭ ‬داعمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لها‭.‬

وكانت‭ ‬ليدسوم‭ ‬(56‭ ‬عاما)‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الخاسرين‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬لنهاية‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬مع‭ ‬ماي‭ ‬لكنها‭ ‬انسحبت‭ ‬قبل‭ ‬تصويت‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬اثر‭ ‬تصريحاتها‭ ‬بان‭ ‬كونها‭ ‬أما‭ ‬يعطيها‭ ‬أفضلية‭ ‬بمواجهة‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنجب‭ ‬أولادا‭.‬

–‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي

انتخب‭ ‬العقيد‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬كليفرلي‭ ‬البالغ‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وهو‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬لرئيس‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭.‬

ورغم‭ ‬كونه‭ ‬مسؤولا‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬بريكست،‭ ‬قال‭ ‬كليفرلي‭ ‬إنّه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬باتفاق،‭ ‬داعيا‭ ‬بروكسل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭.‬

لكنّه‭ ‬قال‭ ‬إنّه‭ ‬مستعد‭ ‬لقيادة‭ ‬بريطانيا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ضروريا‭.‬

تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬–

–‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت

هانت‭ ‬(52‭ ‬عاما)‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الحالي‭ ‬دعم‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬موقفه‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬طرحا‭ ‬«متبجحاً»‭ ‬للمفوضية‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭.‬

اكتسب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يتقن‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية،‭ ‬سمعة‭ ‬مسؤول‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬التحديات‭ ‬بعدما‭ ‬أشرف‭ ‬لست‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬(ان‭ ‬اتش‭ ‬اس)‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬أزمة‭ ‬خطيرة‭ ‬بصفته‭ ‬وزيرا‭ ‬للصحة‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬إنه‭ ‬سيدفع‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬دون‭ ‬طرح‭ ‬إمكانية‭ ‬خروج‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭.‬

–‭ ‬ضد‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬–

–‭ ‬مات‭ ‬هانكوك

يعد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬هانكوك‭ ‬أحد‭ ‬النجوم‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين،‭ ‬وهو‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬كسياسي‭ ‬كفؤ‭ ‬في‭ ‬وظيفته‭ ‬وماهر‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وقد‭ ‬انضم‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬وتدرج‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي‭ ‬سريعا‭.‬

وهو‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬عارضوا‭ ‬بريكست‭ ‬خلال‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬قبل‭ ‬تغيير‭ ‬موقفه‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬له‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

–‭ ‬روري‭ ‬ستيوارت

شغل‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الدولية‭ ‬الحالي‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منصب‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الائتلاف‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬السياسي‭ ‬البالغ‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬أنّ‭ ‬سياسة‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬ستخلف‭ ‬أثارا‭ ‬«مدمرة»‭.‬

–‭ ‬لم‭ ‬يحددوا‭ ‬موقفهم‭ ‬بعد‭ ‬–

–‭ ‬مايكل‭ ‬غوف

كان‭ ‬مساعد‭ ‬جونسون‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬لكنه‭ ‬وجه‭ ‬له‭ ‬طعنة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬سحب‭ ‬دعمه‭ ‬له‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬«بوجو»‭ ‬يستعد‭ ‬للترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭. ‬وقدم‭ ‬غوف‭ ‬ترشحه‭ ‬شخصيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭. ‬لكنه‭ ‬عين‭ ‬وزيرا‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

ويعد‭ ‬غوف‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬المشككين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬حماسة‭ ‬المتبقيين‭ ‬في‭ ‬حكومي‭ ‬ماي‭ ‬لكن‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬كرجل‭ ‬الساعة‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬ليونة‭ ‬مواقفه‭ ‬للتوفيق‭ ‬بين‭ ‬جناحي‭ ‬الحزب‭.‬

–‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد

كان‭ ‬جاويد‭ ‬(49‭ ‬عاما)‭ ‬المعجب‭ ‬بمارغريت‭ ‬تاتشر‭ ‬والمصرفي‭ ‬السابق‭ ‬وابن‭ ‬سائق‭ ‬حافلة‭ ‬باكستاني‭ ‬سابق،‭ ‬ضد‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭ ‬لكنه‭ ‬يدافع‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عن‭ ‬مواقف‭ ‬مشككة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

عين‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية‭. ‬اكتسب‭ ‬جاويد‭ ‬احترام‭ ‬زملائه‭ ‬بإدارته‭ ‬فضيحة‭ ‬معاملة‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬كاريبية‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬«ويندراش»

–‭ ‬كيت‭ ‬مالتهاوس

كان‭ ‬نائبا‭ ‬لجونسون‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬لندن،‭ ‬وهو‭ ‬يترشح‭ ‬كمرشح‭ ‬للوحدة‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭.‬

وطرح‭ ‬السياسي‭ ‬البالغ‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬استراتيجية‭ ‬تسوية‭ ‬مالتهاوس‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الحزب‭ ‬والتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬اتجاهات‭ ‬الحزب‭.‬