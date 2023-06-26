أحدث أفلام سبايدر مان يعاود تصدّر شباك التذاكر في أمريكا

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عاود‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬سبايدر‭ ‬مان‭ “‬سبايدر‭ ‬مان‭- ‬أكروس‭ ‬ذي‭ ‬سبايدر‭ ‬فيرس‭” (“‬Spider‭-‬Man‭: ‬Across‭ ‬the‭ ‬Spider‭-‬Verse‭”) ‬تصدّر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يُطرح‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭.‬

وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأكوان‭ (‬ملتيفرس‭) ‬الشائع‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬حالياً،‭ ‬19‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ليسجّل‭ ‬منذ‭ ‬صدوره‭ ‬مجموع‭ ‬إيرادات‭ ‬قدرها‭ ‬317‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و560‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭” ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬عقب‭ ‬إصداره‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭.‬

وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬إليمنتري‭” (“‬Elemental‭”) ‬محققاً‭ ‬إيرادات‭ ‬قدرها‭ ‬18‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ ‬التحريك‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إليمنت‭ ‬سيتي‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬السكان‭ ‬مرتبطين‭ ‬بعناصر‭ ‬الحياة‭ ‬الأربعة‭ (‬النار،‭ ‬الماء،‭ ‬الأرض،‭ ‬الهواء‭).‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬تراجع‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬فلاش‭” (“‬The‭ ‬Flash‭”)‬،‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭ ‬من‭ “‬وارنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬15‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ويعيد‭ ‬الممثل‭ ‬إزرا‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬تجسيد‭ ‬شخصية‭ ‬باري‭ ‬ألِن‭ ‬ويستخدم‭ ‬قوته‭ ‬الخارقة‭ ‬للسفر‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬عائلته،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬يُحدِث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ويتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬استدعاء‭ ‬أبطال‭ ‬خارقين‭ ‬آخرين‭ ‬مختلفين‭ ‬عمّا‭ ‬كان‭ ‬يتوقّعه‭. ‬وكانت‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ “‬نو‭ ‬هارد‭ ‬فيلينغز‭” (‬No‭ ‬Hard‭ ‬Feelings‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬الوحيد‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬15‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وتتولى‭ ‬الممثلة‭ ‬جنيفر‭ ‬لورنس‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬انتجته‭ ‬استوديوهات‭ “‬سوني‭”. ‬وحلّ‭ ‬خامساً‭ ‬فيلم‭ “‬ترانسفورمرز‭:‬‭ ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬بيستس‭” (‬Transformers‭: ‬Rise‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Beasts‭”) ‬مع‭ ‬تسجيله‭ ‬11‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كإيرادات‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭ – “‬أسترويد‭ ‬سيتي‭” (‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭ – “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬مرميد‭” (‬8‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

8‭ – “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭ ‬فوليوم‭ ‬3‭” (‬3‭,‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

9‭ – “‬بلاكنينغ‭” (‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

10‭ – “‬ذي‭ ‬بوغيمان‭” (‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬