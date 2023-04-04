أحدث‭ ‬أفلام‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭” ‬يتصدر‭ ‬مهرجان‭ ‬كان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬مهرجان‭ “‬كان‭” ‬السينمائي‭ ‬أنّ‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭” ‬سيُعرض‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجه،‭ ‬فيما‭ ‬يُرتقب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بطل‭ ‬العمل‭ ‬الممثل‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد‭ (‬80‭ ‬عاماً‭) ‬بـ‭”‬تكريم‭ ‬استثنائي‭” ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬السينمائي‭ ‬الفرنسي‭. ‬وأشار‭ ‬منظمو‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فيلم‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬دايل‭ ‬أوف‭ ‬ديستني‭” ‬الذي‭ ‬تولّى‭ ‬إخراجه‭ ‬جيمس‭ ‬مانغولد‭ ‬سيُعرض‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬عرض‭ ‬الجزء‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬مغامرات‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬الذي‭ ‬ابتكر‭ ‬شخصيته‭ ‬جورج‭ ‬لوكاس‭ ‬فيما‭ ‬حوّله‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬سينمائي،‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وفي‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد،‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يُسجَّل‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬بينهم‭ ‬فيبي‭ ‬وولر‭-‬بريدج‭ ‬وأنطونيو‭ ‬بانديراس‭ ‬ومادس‭ ‬ميكلسن‭.‬

وسيكّرم‭ ‬المهرجان‭ ‬النجم‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬بفضل‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” ‬و‭”‬بلايد‭ ‬رانر‭”‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭” ‬الذي‭ ‬يتولّى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1981‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيها‭.‬

و‭”‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬دايل‭ ‬أوف‭ ‬ديستني‭” ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬فيلم‭ ‬يضيفه‭ ‬منظمو‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للأفلام‭ ‬المُرتقب‭ ‬عرضها،‭ ‬بعد‭ ‬اختيارهم‭ ‬فيلم‭ ‬مارتن‭ ‬سكورسيزي‭ ‬الجديد‭ “‬كيلرز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬فلاور‭ ‬مون‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬النجمين‭ ‬ليوناردو‭ ‬دي‭ ‬كابريو‭ ‬وروبرت‭ ‬دي‭ ‬نيرو‭.‬

ويتولى‭ ‬المخرج‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أوستلوند،‭ ‬الحائز‭ ‬سعفتين‭ ‬ذهبيتين،‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و27‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬والذي‭ ‬سيُعلَن‭ ‬برنامجه‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬‮ ‬