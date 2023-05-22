حكومة كردستان تهتم برواتب الموظفين وتضع خطة لتوازن الإيرادات والنفقات

أجواء مشحونة في أربيل بعد تراشق برلمانيين وتشابك مشجّعي ناديين رياضيين

اربيل – الزمان

تسبب قرار تفعيل مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، بتشابك الايدي وتراشق قناني المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين داخل برلمان الاقليم امس، فيما اكدت رئيسة البرلمان ريواز فائق ،ان القرار غير قانوني. وقالت في تصريح امس ان (نتائج جلسة امس غير قانونية)، واضافت ان (التوقيع على جميع الوثائق من صلاحية رئيس البرلمان ،ولم نمنح اي صلاحية للاخرين). من جانبه ،كشف عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي ريبوار بابكيي في تصريح امس ان (الجلسة كانت مخصصة لتفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي تعطلت صلاحياتها منذ عام 2019 وكان القرار بأغلبية أصوات الحاضرين، وهو إجراء ضروري من اجل إجراء الانتخابات بموعدها المحدد)، واشار الى ان (الجلسة قانونية وجرت في إطار النظام الداخلي للبرلمان)، وتابع ان (قرار تفعيل المفوضية ليس مصلحة سياسية للحزب ،بل هو امر يتعلق بمصلحة ابناء كردستان)، واستدرك (إذا لم نفعّل المفوضية ،فسندخل بفراغ دستوري وهذا الذي لا نرضى به)، ووصف بابكيي (تصرفات اعضاء البرلمان عن حزب الاتحاد الوطني بالصبيانية ولم يكونوا على مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم ممثلين للشعب)، وتابع ان (هذه التصرفات هدفها عرقلة التصويت لصالح تفعيل المفوضية)، مؤكدا ان (تأجيل الجلسات من صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان التي تتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير وليس صلاحية رئيسة البرلمان فقط).بدوره ،أعرب عضو البرلمان عن الاتحاد الوطني كاروان گزنيي عن (اسفه لما حصل في الجلسة)، واضاف ان (رئيسة البرلمان استخدمت صلاحيتها وانهت الجلسة ، ونحن كسرنا هذه الإرادة ولا يوجد أي استناد قانوني لأي قرار)، واشار الى ان (العراك حصل لإيقاف التزييف) على حد تعبيره. واستأنف برلمان الاقليم ، جلسته بعد أن رفعها بسبب عراك بالايدي بين نواب، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات. وقال بيان إن (برلمان الاقليم صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات)، واشارالى انه (صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه).

على الصعيد الرياضي اندلعت اشتباكات بين مشجعي ناديي بيشمركة اربيل ودهوك ، اسفرت عن تسجيل 25 اصابة. وقالت دائرة صحة اربيل في بيان امس ان (فرق الإسعاف سجلت 25 اصابة مختلفة في اشتباكات اندلعت بين الجماهير الرياضية بعد انتهاء المباراة النهائية بين نادي بيشمركة اربيل ودهوك التي اقيمت في ملعب فرانسو حريري). وكان نادي بيشمركة اربيل قد فاز على نادي دهوك ،بهدفين مقابل هدف واحد، مما ادى الى تشابك بالأيدي بين مشجعي الناديين بعد انتهاء المباراة. وفي تطور أشرف رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ،وبحضور نائبه قوباد الطالباني، على اجتماع إعادة تنظيم المالية العامة في كردستان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع استعرض قرار إعادة تنظيم المالية العامة في الإقليم الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي السابق، والذي جرى فيه تخويل البارزاني ونائبه بتحديد آلية مناسبة من أجل الإسراع في تنفيذ القرار)، واشار الى ان (الاجتماع ركز على تمويل الرواتب، بوصفها أولوية في النفقات واعتبارها نفقات سياديّة)، وتابع انه (تقرر الشروع بعملية الربط بين مصارف وخزائن الاقليم بأسرع وقت بواسطة نظام إلكتروني، وذلك حمايةً للإيرادات العامة وتعزيزاً للشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات، والسعي نحو صياغة خطة إنفاق تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات)، واكد البارزاني ان (جهوداً تجري الآن لإنشاء نظام مالي ومصرفي متقدم وعصري في الاقليم ، بالتعاون مع الخبراء المحليين والأجانب). على صعيد متصل،استقبل البارزاني، في اربيل وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له.وجرى في الاجتماع، (بحث تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل، ولا سيّما في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسدود وتجديدها وإعادة تأهيلها، وأهمية إنشاء سدود جديدة )، وشدد اللقاء على (ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين من أجل مواجهة شح المياه والآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي).