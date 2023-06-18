أجواء إيجابية وبكين ستوفد وزير خارجيتها الى واشنطن بعد محادثات بناءة مع بلينكن

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

سادت‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬الى‭ ‬الصين‭ ‬

وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬إجرائه‭ ‬محادثات‭ ‬‮«‬بناءة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬مات‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬وجه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬تشين‭ ‬غانغ‭ ‬و»اتفقا‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مناسب‭ ‬للطرفين‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيّة‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارة‭ ‬تعد‭ ‬الأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لدبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬القوتان‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭.‬

وأعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬بحذر‭ ‬عن‭ ‬أملهما‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التواصل‭ ‬المشترك‭ ‬لمنع‭ ‬اندلاع‭ ‬أي‭ ‬نزاع،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الاقتصاديتين‭ ‬الكبريين‭ ‬بشأن‭ ‬سلسلة‭ ‬قضايا‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتجارة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ولا‭ ‬تنتهي‭ ‬عند‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

واستهل‭ ‬بلينكن‭ ‬ومساعدوه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬عبر‭ ‬لقاء‭ ‬أجراه‭ ‬معه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬تشين‭ ‬غانغ‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رسمي‭ ‬يقع‭ ‬وسط‭ ‬حدائق‭ ‬ديايوتاي‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬له‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وسار‭ ‬الوزيران‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬وتصافحا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علمي‭ ‬بلديهما‭.‬

وأفاد‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنه‭ ‬سيسعى‭ ‬لتجنّب‭ ‬أي‭ ‬‮«‬حسابات‭ ‬خاطئة‮»‬‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬إدارة‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬مسؤول‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يعتبر‭ ‬صانعو‭ ‬السياسات‭ ‬الأميركيون‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬الجمهوري‭ ‬والديموقراطي‭ ‬بأنها‭ ‬تمثّل‭ ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬لتفوق‭ ‬واشنطن‭ ‬عالميا‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لكن‭ ‬بلينكن‭ ‬ألغى‭ ‬خططه‭ ‬فجأة‭ ‬بينما‭ ‬احتجت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬منطاد‭ ‬تجسس‭ ‬صيني‭ ‬حلّق‭ ‬فوق‭ ‬أراضيها‭ ‬وقامت‭ ‬بإسقاطه‭.‬

وقلل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬قضية‭ ‬المنطاد‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬بلينكن‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬القيادة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمكانه‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬بداخله‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يحصل‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬الصحافيين‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬محرجا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬متعمّدا‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعهما‭ ‬المطوّل‭ ‬والودي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬لافت‭ ‬الذي‭ ‬عقداه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬استضافتها‭ ‬بالي‭ ‬والذي‭ ‬اتفقا‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬أن‭ ‬ألتقي‭ ‬شي‭ ‬مجددا‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬المشروعة‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

يرجّح‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬الرئيسان‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬نيودلهي،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬شي‭ ‬للتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منتدى‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬آسيا‭ ‬والهادئ‭.‬

تسود‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬بشأن‭ ‬سلسلة‭ ‬قضايا‭ ‬بينها‭ ‬التجارة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتايوان‭.‬

ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬بكين‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬تايوان‭ ‬بالقوة‭ ‬وأجرت‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مرّتين‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬قرب‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬ديموقراطي،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬كبار‭ ‬النواب‭ ‬الأميركيين‭.‬

وقبيل‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن،‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬ونبين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحترم‭ ‬المخاوف‭ ‬الجوهرية‭ ‬لدى‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬وهم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬قوّة‮»‬‭.‬‮ ‬

شعرت‭ ‬بكين‭ ‬بالانزعاج‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات‭ ‬المتطورة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تخوّف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬عسكريا‭ ‬وسعيها‭ ‬لمنع‭ ‬الدولة‭ ‬الشيوعية‭ ‬من‭ ‬الهيمنة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭.‬

وفي‭ ‬ملف‭ ‬يمثّل‭ ‬أهمية‭ ‬متزايدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي،‭ ‬قال‭ ‬مساعد‭ ‬للوزير‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬السلائف‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬تُرسل‭ ‬إلى‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاج‭ ‬الفينتانيل،‭ ‬وهو‭ ‬مسكن‭ ‬قوي‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬الإدمان‭ ‬التي‭ ‬تودي‭ ‬بعشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأميركيين‭ ‬سنويا‭.‬

كما‭ ‬نددت‭ ‬واشنطن‭ ‬بملف‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬اتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رسميا‭ ‬بكين‭ ‬بإبادة‭ ‬أقلية‭ ‬الأويغور‭ ‬التي‭ ‬يشكّل‭ ‬المسلمون‭ ‬معظم‭ ‬أفرادها‭.‬

‭- ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الحلفاء‭ -‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الحلفاء،‭ ‬تحدّث‭ ‬بلينكن‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الياباني‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬خلال‭ ‬رحلته‭ ‬عبر‭ ‬الهادئ‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬20‭ ‬ساعة‭.‬

وتوجّه‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬منفصلة‭ ‬تشمل‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والفيليبين‭.‬

توصلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬لنشر‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اليابان‭ ‬وشمال‭ ‬الفيليبين،‭ ‬القريبتين‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬من‭ ‬تايوان‭.‬

وقبل‭ ‬مغادرته،‭ ‬التقى‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضا‭ ‬نظيره‭ ‬السنغافوري‭ ‬الذي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬القوة‭ ‬الأبرز‭ ‬دوليا‭ ‬مع‭ ‬إيجاد‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬للتعايش‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬نفوذا‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السنغافوري‭ ‬فيفيان‭ ‬بالاكريشنان‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬ضرورية،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭.. ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬وفي‭ ‬القيم‭. ‬يستغرق‭ ‬بناء‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والثقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وقتا‮»‬‭.‬‮ ‬

يعد‭ ‬بلينكن‭ ‬أبرز‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬يزور‭ ‬بكين‭ ‬بعد‭ ‬سلفه‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الذي‭ ‬زارها‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬لا‭ ‬محدودة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسي‭.‬

وذهبت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجالات،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بأشباه‭ ‬الموصلات،‭ ‬لكنها‭ ‬بقيت‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬محدودة‭ ‬مثل‭ ‬المناخ‭.‬

يشير‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭ ‬بخطوات‭ ‬بايدن‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬ترشّح‭ ‬للرئاسة‭ ‬مجددا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وشكك‭ ‬داني‭ ‬راسل،‭ ‬المسؤول‭ ‬الكبير‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية،‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬الزيارة‭ ‬المقتضبة‭ ‬لبلينكن‭ ‬الخلافات‭ ‬الجوهرية‭.‬‮ ‬

وتدارك‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬زيارته‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬إحياء‭ ‬الحوار‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬وتبعث‭ ‬بإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬ينتقلان‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬الغضب‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬أكثر‭ ‬رصانة‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‮»‬‭.‬