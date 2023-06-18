أجواء إيجابية وبكين ستوفد وزير خارجيتها الى واشنطن بعد محادثات بناءة مع بلينكن

بكين-(أ ف ب) – واشنطن- الزمان
سادت أجواء إيجابية زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى الصين
وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات «بناءة» مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين الأحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة مات ميلر إن بلينكن وجه دعوة إلى نظيره تشين غانغ و»اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين».
بدأ وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في الصين الأحد في إطار زيارة تعد الأعلى مستوى لدبلوماسي أميركي منذ نحو خمس سنوات فيما تسعى القوتان للتخفيف من حدة التوتر بينهما.
وأعرب الجانبان بحذر عن أملهما في تحسين التواصل المشترك لمنع اندلاع أي نزاع، في ظل الخلافات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين بشأن سلسلة قضايا تبدأ بالتجارة والتكنولوجيا ولا تنتهي عند الأمن الإقليمي.
واستهل بلينكن ومساعدوه الزيارة التي تستمر يومين عبر لقاء أجراه معه وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في مقر رسمي يقع وسط حدائق ديايوتاي التاريخية في بكين، حيث ستقام له مأدبة عشاء في وقت لاحق.
وسار الوزيران معا على السجادة الحمراء وتصافحا إلى جانب علمي بلديهما.
وأفاد بلينكن في وقت سابق إنه سيسعى لتجنّب أي «حسابات خاطئة» وسيعمل على «إدارة» العلاقات «بشكل مسؤول» مع الدولة التي يعتبر صانعو السياسات الأميركيون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بأنها تمثّل أكبر تحد لتفوق واشنطن عالميا.
وكان من المقرر أن تجري الزيارة في شباط/فبراير لكن بلينكن ألغى خططه فجأة بينما احتجت الولايات المتحدة على ما قالت إنه منطاد تجسس صيني حلّق فوق أراضيها وقامت بإسقاطه.
وقلل الرئيس الأميركي جو بايدن من أهمية قضية المنطاد بينما كان بلينكن متوجها إلى الصين قائلا «لا أعتقد بأن القيادة كانت على علم بمكانه أو ما كان بداخله أو ما يحصل».
وأفاد الصحافيين السبت «أعتقد أن الأمر كان محرجا أكثر من كونه متعمّدا».
وأعرب بايدن عن أمله في لقاء الرئيس شي جينبينغ مجددا بعد اجتماعهما المطوّل والودي إلى حد لافت الذي عقداه في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة لمجموعة العشرين استضافتها بالي والذي اتفقا خلاله على زيارة بلينكن.
وقال بايدن «آمل خلال الشهور القليلة المقبلة، أن ألتقي شي مجددا للحديث عن اختلافاتنا المشروعة لكن أيضا عن المجالات التي يمكننا الاتفاق عليها».
يرجّح أن يحضر الرئيسان قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة في أيلول/سبتمبر في نيودلهي، بينما تم توجيه دعوة إلى شي للتوجّه إلى سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تستضيف الولايات المتحدة منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والهادئ.
تسود خلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن سلسلة قضايا بينها التجارة والتكنولوجيا وتايوان.
ولم تستبعد بكين الاستيلاء على تايوان بالقوة وأجرت مناورات عسكرية مرّتين منذ آب/اغسطس قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي، ردا على خطوات قام بها كبار النواب الأميركيين.
وقبيل زيارة بلينكن، أفاد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين أن الولايات المتحدة يجب أن «تحترم المخاوف الجوهرية لدى الصين» وأن «تتخلى عن وهم التعامل مع الصين من موقع قوّة».
شعرت بكين بالانزعاج خصوصا من القيود التي فرضتها إدارة بايدن على تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين في ظل تخوّف الولايات المتحدة من استخدامها عسكريا وسعيها لمنع الدولة الشيوعية من الهيمنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي ملف يمثّل أهمية متزايدة بالنسبة للولايات المتحدة على الصعيد الداخلي، قال مساعد للوزير إنه من المتوقع أن يضغط بلينكن على الصين لفرض قيود على السلائف الكيميائية التي تُرسل إلى أميركا اللاتينية من أجل إنتاج الفينتانيل، وهو مسكن قوي مسؤول عن مشكلة الإدمان التي تودي بعشرات آلاف الأميركيين سنويا.
كما نددت واشنطن بملف الصين في مجال حقوق الإنسان، علما بأن زيارة بلينكن ستكون الأولى لمسؤول في الحكومة منذ اتهمت الولايات المتحدة رسميا بكين بإبادة أقلية الأويغور التي يشكّل المسلمون معظم أفرادها.
- علاقات وثيقة مع الحلفاء -
وفي إطار اهتمام إدارة بايدن بالمحافظة على العلاقات الوثيقة مع الحلفاء، تحدّث بلينكن هاتفيا مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي خلال رحلته عبر الهادئ التي استغرقت 20 ساعة.
وتوجّه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إلى طوكيو لاجراء محادثات منفصلة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين.
توصلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى اتفاقيات لنشر قوات في جنوب اليابان وشمال الفيليبين، القريبتين بشكل استراتيجي من تايوان.
وقبل مغادرته، التقى بلينكن في واشنطن أيضا نظيره السنغافوري الذي أعرب عن أمله في أن تبقى الولايات المتحدة القوة الأبرز دوليا مع إيجاد طرق في الوقت ذاته للتعايش مع الصين التي تزداد نفوذا.
وقال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إن زيارة بلينكن «ضرورية، لكنها ليست كافية.. هناك خلافات أساسية في الرؤية وفي القيم. يستغرق بناء الاحترام المتبادل والثقة الاستراتيجية وقتا».
يعد بلينكن أبرز دبلوماسي أميركي يزور بكين بعد سلفه مايك بومبيو الذي زارها في 2018 قبل أن يدافع لاحقا عن مواجهة لا محدودة مع الصين في السنوات الأخيرة من عهد دونالد ترامب الرئاسي.
وذهبت إدارة بايدن أبعد من ترامب في بعض المجالات، خصوصا في ما يتعلّق بأشباه الموصلات، لكنها بقيت منفتحة على التعاون في مجالات محدودة مثل المناخ.
يشير خبراء إلى أن الصين قادرة على التنبؤ بسهولة أكبر بخطوات بايدن مقارنة بما كان عليه الحال مع ترامب الذي ترشّح للرئاسة مجددا العام المقبل.
وشكك داني راسل، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية، في إمكان أن تعالج الزيارة المقتضبة لبلينكن الخلافات الجوهرية.
وتدارك «لكن زيارته يمكن أن تعيد إحياء الحوار المباشر الذي تشتد الحاجة إليه وتبعث بإشارة إلى أن البلدين ينتقلان من خطاب الغضب أمام وسائل الإعلام إلى محادثات أكثر رصانة خلف أبواب مغلقة».