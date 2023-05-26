أجواء‭ ‬ترقب‭ ‬لإقرار أكبر‭ ‬موازنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬

قرار‭ ‬بإلزام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إعادة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬استقطاعات‭ ‬موظفيه

بغداد‭ -‬أربيل‭ – ‬الزمان

تسود‭ ‬أجواء‭ ‬ترقب‭ ‬الأوساط‭ ‬البرلمانية‭ ‬والسياسية‭ ‬لإقرار‭ ‬أكبر‭ ‬موازنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق،‭ ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬سيصوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭.‬

وصوتت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية،‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬الزام‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بدفع‭ ‬10‭%‬‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ ‬من‭ ‬الرواتب‭ ‬المستقطعة‭ ‬لموظفيه،‭ ‬فيما‭ ‬ضمّن‭ ‬ذلك‭ ‬بتعديلات‭ ‬الموازنة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬مناقشتها‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬الاجراء‭ ‬ضمن‭ ‬تعديلات‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬والتي‭ ‬تجري‭ ‬مناقشتها‭ ‬ضمن‭ ‬اللجنة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتقديمها‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬لاقرارها‭.‬

وكان‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية‭ ‬مصطفى‭ ‬سند‭ ‬كشف،‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬تصويت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬فقرات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالإقليم‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة،‭ ‬تخص‭ ‬تسليمه‭ ‬النفط،‭ ‬فيما‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬انسحاب‭ ‬نواب‭ ‬كتلة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬والبنود‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬للإقليم‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬العامة‭ ‬للسنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬في‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬أضخم‭ ‬موازنة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬والتي‭ ‬زادت‭ ‬عن‭ ‬197‭ ‬تريليونا‭ ‬و828‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عراقي،‭ (‬نحو‭ ‬152‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وبعجز‭ ‬إجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬63‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي،‭ ‬مستغلاً‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬عالمياً،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95‭%‬‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬البلاد‭ ‬المالية،‭ ‬وسط‭ ‬اعتراضات‭ ‬خبراء‭ ‬مال‭ ‬وقانون‭ ‬حيال‭ ‬بنود‭ ‬الموازنة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الإقرار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬الخلافات‭.‬