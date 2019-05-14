أجواء‭ ‬ايجابية‭ ‬بين‭ ‬بومبيو‭ ‬ولافروف‭ ‬

موسكو - واشنطن – الزمان
أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بداية محادثات مع القيادة الروسية الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب يريد أن يجد سبلا للتعاون مع روسيا. وقال بومبيو في مستهل اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في منتجع سوتشي على البحر الأسود «انا هنا اليوم لأن الرئيس ترامب ملتزم بتحسين هذه العلاقات». فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الاميركي ان موسكو مستعدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والمتوترة بسبب عدد من القضايا من بينها ضبط الاسلحة وايران. وقال لافروف في مدينة سوتشي حيث من المقرر ان يلتقي بومبيو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين «اعتقد أن الوقت قد حان لبدء بناء نموذج جديد للفهم المتبادل يكون مسؤولا وبناء».