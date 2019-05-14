أجواء‭ ‬ايجابية‭ ‬بين‭ ‬بومبيو‭ ‬ولافروف‭ ‬

موسكو‭ ‬‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬سبلا‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬سوتشي‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬«انا‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬لأن‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬ملتزم‭ ‬بتحسين‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات»‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬لنظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬مستعدة‭ ‬لفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والمتوترة‭ ‬بسبب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ضبط‭ ‬الاسلحة‭ ‬وايران‭. ‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سوتشي‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬بومبيو‭ ‬بالرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬«اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لبدء‭ ‬بناء‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬للفهم‭ ‬المتبادل‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬وبناء»‭.‬