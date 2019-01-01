أجندات دولية و إقليمية تعمل على إنهاء الصناعة – حاكم الربيعي

ليس هناك ادنى شك في ان ما يجري في العراق من تخريب ممنهج للصناعة , هو من وحي اجندات دولية واقليمية والمؤسف التنفيذ بأياد عراقية لا تعرف معنى للوطنية وليس هناك ادنى تفكير بالبلد لان هؤلاء لا ينتمون الى العراق وليس لديهم ولاء. منذ ان بدء الاحتلال عام 2003 بدأت بعض الايادي والتشكيلات بمختلف مسمياتها وبأشراف مبرمج للقضاء على الصناعة العراقية ولذلك فككت مكائن ومعدات الكثير من المصانع كما هو الحال لمصنع البتروكيمياويات في البصرة الذي جرى تفكيكه ونفل بعض مكائنه والحجة انه كان يصنع مفخخات بغرابة الحجة!! مصنع البتروكيمياويات يصنع مفخخات ؟. اما معمل الحديد والصلب فهو الاخر لا يعمل في حين اقيم مصنع للقطاع الخاص للحديد والصلب لا يبعد عن المصنع الحكومي سوى كيلومتر واحد , ووصل الدور لمصانع السمنت والاطارات والالبسة الجاهزة ومعمل باتا في الكوفة ثم امتد على مصانع باتا المعروفة والمشهورة للمواطن العراقي والعربي حيث شركة الصناعات الجلدية التي تظاهر منتسبوها على اثر اخطار بأخلائها ليقام مول تجاري . ما الذي يجري في هذا البلد!! وهل من المعقول الغاء شركة عمرها اكثر من 80 عاما وزيادة من اجل اقامة مول تجاري ؟ , اي منطق هذا واي كلام هذا اين الدولة , لماذا كل هذا ,هل لكي يبقى العراق متراجعا في الزراعة والصناعة ويصبح سوق لتصريف منتوجات الاخرين من دول اقليمية ودولية , اين الوطنية واين الانتماء للوطن , ان هذا الذي يجري وبهذه الطريقة ليس فيه احترام لا للبلد ولا للشعب ومن يقول انه استثمار , فالعراق لا يحتاج الى المولات والاسواق التجارية بقدر حاجته الى بناء المصانع وتشغيل القائم منها والتي توفر فرص العمل للشباب العاطل والذي يشكل جيشا كبيرا من العاطلين , ان الصناعة العراقية لها تاريخ طويل ولاسيما البعض منها الذي يمتد عمرها اكثر من ثمانين عاما كشركة الصناعات الجلدية التي يقال الان معروضة للاستثمار لاقامة مول تجاري , نتمنى ان لا يصدق الخبر وان يكون هناك تصريح من الحكومة بنفي ذلك , بل المطلوب من وزارة الصناعة ان تتخذ قرارات من شأنها تحديد المستورد وتشغيل المنشآت المتوقفة ودعم القطاع الخاص وكل الصناعات سواء اكانت كبيرة او متوسطة او صغيرة , فهي واجهة البلد ونرجو ان نرى على المدى القريب النهوض بالصنــــــــــــــــاعة العراقية من جديد .