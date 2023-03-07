أجراس من النورماندي تدقّ في أقدم كنائس الموصل

الموصل‭- ‬الزمان‭ ‬

دقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجراس‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬النورماندي‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬قلب‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬بحضور‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭) ‬أودري‭ ‬أزولاي،‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬تراث‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬دمارها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬استباحها‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬كل‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والاتحادية‭ ..‬

وهرب‭ ‬اغب‭ ‬السكان‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬سوى‭ ‬العدد‭ ‬القليل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬اعداد‭ ‬المسيحيين‭ ‬تتناقص‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬صعود‭ ‬الأحزاب‭ ‬الدينية‭ ‬لحكم‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬2003‭.‬

وتشرف‭ ‬اليونسكو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬إحياء‭ ‬روح‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭ ‬تأهيل‭ ‬كنائسها‭ ‬ومسجد‭ ‬النوري‭ ‬ومئذنته‭ ‬الحدباء‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬850‭ ‬سنة‭ ‬ومئة‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭.‬

ولمناسبة‭ ‬زيارتها‭ ‬الأولى‭ ‬للعراق،‭ ‬توجهت‭ ‬أزولاي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬الموصل،‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬بمهندسين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬تأهيل‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭..‬‮ ‬

في‭ ‬كنيسة‭ ‬سيدة‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬يحيط‭ ‬بها‭ ‬احد‭ ‬الاحياء‭ ‬القديمة‭ ‬و‭ ‬أعيد‭ ‬بناؤها‭ ‬حديثا‭ ‬‮«‬بالحجر‭ ‬المذهل،‭ ‬المذهب‭ ‬قليلاً‭ ‬مثل‭ ‬الخبز‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬وصفه‭ ‬الأب‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬أوليفييه‭ ‬بوكيون،‭ ‬سمع‭ ‬الحضور‭ ‬قرع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجراس‭ ‬وصلت‭ ‬حديثاً‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬ورفعت‭ ‬في‭ ‬برجها‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬أزولاي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬رمز‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬السلام،‭ ‬وارتباط‭ ‬بالتاريخ،‭ ‬ولكنه‭ ‬أيضًا‭ ‬رمز‭ ‬للأمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬شاكرةً‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬ألِف‮»‬،‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭. ‬قدّمت‭ ‬الأجراس‭ ‬الأصلية‭ ‬لكنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬أيضاً‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬كهدية‭ ‬من‭ ‬الامبراطورة‭ ‬أوجيني‭.‬‮ ‬

وصبّت‭ ‬الأجراس‭ ‬البرونزية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬الملائكة‭ ‬جبرائيل‭ ‬وميخائيل‭ ‬ورفائيل‭ ‬وتزن‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬كيلوغراماً،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فيلديو‭ ‬ليه‭ ‬بوال‭ ‬في‭ ‬النورماندي‭. ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬صنعت‭ ‬أجراس‭ ‬كنيسة‭ ‬نوترادم‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬‮ ‬

بنى‭ ‬الرهبان‭ ‬الدومينيكان‭ ‬في‭ ‬القران‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬دير‭ ‬كنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مكان‭ ‬أوّل‭ ‬مدرسة‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأول‭ ‬مدرسة‭ ‬للمعلمات‭.‬‮ ‬

وكما‭ ‬كلّ‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬عانى‭ ‬موقع‭ ‬كنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬إخراجه‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬ويعلن‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬‮ ‬

دفعت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ومحافظة‭ ‬نينوى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬للديانة‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتقلص‭ ‬عدد‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬بعد‭ ‬فرار‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬الأب‭ ‬أوليفييه‭ ‬بوكيون‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬الأجراس‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬الحياة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحي‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬تتواصل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الكنيسة،‭ ‬أعرب‭ ‬الأب‭ ‬بوكيون‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأجراس‭ ‬وسيلةً‭ ‬‮«‬لاستئناف‭ ‬الحوار‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نسمع‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭…‬صوت‭ ‬الآذان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صوت‭ ‬قرع‭ ‬الجرس‮»‬‭.‬‮ ‬