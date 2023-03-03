أثناء الثمالة – حسام التميمي
جليداً وكأسٌ ومدفئةٌ
ثم أوراق تُفسر معنى الحقيقة
وكرامةٌ أُغتيلت
لماذا نَهرب من وجه الحقيقة؟
في الحي القديم أمجاد وحرية
وفي الحي الجديد طفلةٌ معتقلة
أية أمةٍ تلك التي تعتقل طفلة؟
نحن نرقص بين السكاكين
كي لا ننتمي لمجزرة
نحن أبناء الشمس التي غادرتها الغيد الحزينة
حياتنا قُتلت وصار بوسعكم
أن تشربوا نبيذا على قبر “الشهيد”
وأدخلوا حفل عشاء راقصٍ
لكن فكرنا يحيا من جديد
يا تنهيدة هربت في الغمام
ويا صوتٌ أبكى الجليد
ويا حروفي الأبجدية المقطعة
أنا المذبوح صمتا
برماح تاريخ البكاء.