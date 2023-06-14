أثقال العراق تستعد للدورة العربية في الجزائر بثلاثة معسكرات

بغداد – الزمان

أنهى منتخب العراق معسكره التدريبي في قضاء شقلاوة بمحافظة اربيل، وسيدخل بمعسكره التدريبي الخارجي في سوريا الشهر الحالي، وذلك استعداد للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر .

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد رائد عبد الوهاب في تصريح صحفي ان المعسكر التدريبي الخارجي في سوريا سيكون الأخير قبل المشاركة في الدورة العربية تموز المقبل في الجزائر . وأضاف عبد الوهاب، سيتم خلال المعسكر التدريبي في سوريا إقامة منافسات تقام للرباعين المصنفين لاختيار الافضل لتمثيل المنتخب الوطني لرفع الاثقال سيما أن المشاركة تحددت بـ 4 رباعين و 3 رباعات .

العاب رياضية

وبين ان المنتخب العراقي لرفع الأثقال يواصل تدريباته اليومية في معسكره التدريبي في العاصمة بغداد قبل ذهابهم الى معسكر سوريا، تحضيراً لدورة الألعاب الرياضية العربية 2023 المقررة في الجزائر للمدة من 5-15 من شهر تموز المقبل .

يذكر ان 22 دولة عربية تتنافس في 21 لعبة رياضية في الدورة العربية المقررة في الجزائر تموز المقبل.وعلى صعيد اخر خسر منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي، مباراته الثانية أمام نظيره البريطاني في منافسات مونديال العالم، بنتيجة 90-26 وذلك خلال مباراة جرت بين المنتخبين في قاعة المدينة التجارية في دبي بالإمارات.

وقال مدرب المنتخب العراقي، عباس خاكي، بعد المباراة إن الفارق الفني للمنافس بدا واضحاً منذ الدقائق الأولى للمباراة بعد أن أحكم الإنكليز قبضتهم على أجواء المواجهة على العكس من لاعبينا الشباب الذين لم يكن أداؤهم موفقاً طيلة وقت الأشواط الأربعة، نتيجة قلة خبرتهم في مثل هذه المشاركات العالمية.

ورأى خاكي، أن النتيجة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب البريطاني، فضلا على خبرتهم الكبيرة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية.

وبين أن المنتخب البريطاني فرض سيطرته المطلقة على المباراة من خلال الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه فضلا على أدائهم الفني المميز الذي كان واضحاً طيلة دقائق اللقاء ولم يظهر لاعبو المنتخب بصورة جيدة.وختم خاكي، حديثه بالقول لا يخفى على أحد أن إعدادنا لم يكن بالمستوى المطلوب، ونحن جئنا لغرض الاحتكاك لاسيما أن معظم لاعبينا هم من الوجوه الشبابية التي تلعب للمرة الأولى في مونديال العالم، خصوصاً أن هدفنا المتفق عليه مع اتحاد اللعبة أن نعمل على إعداد منتخب للمستقبل القريب.