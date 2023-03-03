أثر رجعي – بايش جبار زيارة

الاستاذة الجامعيون بعد التوكل على الله تم اليوم الثلاثاء لقائي بالاخ الاستاذ ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية وقد،دار الحديث حول مخصصات اللقب العلمي ونوه السيد رئيس الهيئة بان الامور كلها جيدة وسوف نقوم بصرف مستحقات اللقب العلمي في اقرب وقت وحملني تحياته لكافة الاستاذة المتقاعدين وان يطمئنوا بأن حقوقهم موجودة والجهود جاربة لتسليمهم مخصصات اللقب العلمي وبأثر رجعي هذا ما تطرق له رئيس هيئة التقاعد الوطنية وقد ذكر في حديثه بأن لا داعي بكتابة طعن او طلب لان الامر محسوم قانونيا.

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