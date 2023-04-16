أتكيت قرع الأبواب في القرآن والسنة – شهاب احمد لافي

دفعني لكتابة هذا المقال ان كثيراً من الناس وأخطئ ان قلت بعضهم عندما يتصل بك على الهاتف ولم ترد عليه مباشرة يكرر الاتصال بشكل مستمر ( مينطيك فكة )

اخي انا ليس موظف بدالة … انا انسان لي احتياجاتي … هل تريد مني ان اخذ تلفوني الى المرافق الصحية وادخله معي … ام اجعله امامي في الصلاة … او لا انام او ارتاح …. يتصل على هاتفك صديق لك وقبلها لم يتصل بك لاكثر من عشرين سنة … وعند ما تساله عن هويته يقول لك شدعوة عمي الله رب الدنيا ( شو ما راح كلك اشوفك تعـــرفني )انا عندما اريد الاتصال برقم جديد اقوم بارسال رسالة لصاحب الرقم ابدئها بالسلام والتحية واكتب له كامل اسمي وأتأكد من وصول الرسالة له ومن ثم اتصل به ….صباح هذا اليوم وصلتني مكالمة من احد الاصدقاء وانا اتحدث معه رن التلفون على الخط الثاني …. ولاكثر من عشر مرات … بعد انتهاء مكالمتي … طلبته فوراً وقبل ان اسلم عليه …. قال لي ( ليش مترد صار ساعة ادك عليك) التالي طلع يريد يعرف اكو دوام بالمركز التمويني لو لا من قال لك انا مكتب استعلامات … ناس ضيعت الخيط والعصفور…ما يندرج على قرع ابواب الدور يندرج على الهواتف ….

1 ـ يجب الاستئذان لدخول بيوت الناس .

قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(27) النور

2 ـ ينبغي على من قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب وأن يغض بصره ما استطاع .

3 ـ يكون الاستئذان ثلاثاً فينتظر بعد طرق الباب بمقدار ركعتين ثم يطرق ثانية وينتظر المدة نفسها ثم يطرق الثالثة فإن لم يجب أحد انصرف ولو كان متأكدا من وجود أهل البيت , وينبغي ألا يحزن إن لم يؤذن له .

قال تعالى : { وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(28) } النور.

4 ـ ينبغي عند استعلام صاحب البيت عن المستأذن أن يذكر اسمه ويكره أن يقول (أنا) لعدم كفايتها في معرفة قائلها .

عن جابر رضي الله عنه قال : (( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال : من ذا , فقلت : أنا , فقال (( أنا , أنا )) ؟ كأنه كرهها ))1.

5 ـ يطلب الاستئذان بين أهل الدار الواحدة حتى مع أقرب المقربين إليه .

روي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأستأذن على أمي ؟ قال : نعم , قال : إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة , قال : لا , قال : فاستأذن عليها ))2.

6 ـ تعليم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف أن يستأذنوا في أوقات ثلاثة : وقت الفجر فهو وقت النوم أو التهيؤ لصلاة الفجر ووقت الظهيرة وهو وقت القيلولة والراحة ووقت العشاء وهو وقت الخلود إلى النوم . قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ(58) النور .

{ عن مجموعة واتساب