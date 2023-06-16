الماتدور يصعق الطليان ويبلغ نهائي دوري الأمم

أتشيربي يعترف بأحقية فوز أسبانيا

{ مدريد- وكالات: اعتبر الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان، أن إسبانيا كانت الطرف الأكثر جودة، مما ساعدها على بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية. وبلغ منتخب إسبانيا، نهائي دوري الأمم الأوروبية، بفوزه القاتل بنتيجة 2-1 على إيطاليا، الخميس. وقال أتشيربي عن المنتخب الإسباني لقد استحقوا أكثر من ذلك.. ربما ليس فيما يتعلق بخلق الفرص، لكننا قدمنا أقل مما يمكننا القيام به. وأقر بأن دفاع المنتخب الإسباني ظهر بشكل جيد، لكن كان هناك تقصير من جانبنا. وأضاف كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل أمام المنتخب الإسباني.

ركلة جزاء

وسجل هدفي إسبانيا، يريمي بينو وخوسيلو في الدقيقتين الثالثة و88 فيما أحرز شيرو إيموبيلي، هدف إيطاليا، من ركلة جزاء في الدقيقة 11. وبهذا الانتصار، يضرب الماتادور الإسباني، موعدا ضد كرواتيا، غداً الأحد، في نهائي دوري الأمم. بدأت المباراة بضغط إسباني، نتج عنه تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة من توقيع يريمي بينو، الذي خطف الكرة من بونوتشي، وسدد بنجاح في شباك الحارس دوناروما. واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الطليان في الدقيقة العاشرة، إثر وجود لمسة يد على روبين لو نورماند مدافع إسبانيا داخل المنطقة، وانبرى شيرو إيموبيلي للتنفيذ، حيث سجل بنجاح هدف التعادل. وانطلق خيسوس نافاس لاعب الماتادور، وصوب كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى دوناروما في الدقيقة 17. ونجح دافيد فراتيزي في تسجيل الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 22 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. وسدد ألفارو موراتا، كرة تألق الحارس دوناروما في التصدي لها في الدقيقة 27 وحولها إلى ركلة ركنية. وصوب تولوي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 44. ومع بداية الشوط الثاني، كاد ميكيل ميرينو أن يخطف الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 48 حيث تلقى تمريرة من أسينسيو، وصوب على المرمى، لكن الحارس دوناروما كان في الموعد. وتصدى أوناي سيمون لتسديدة رأسية من دي لورينزو في الدقيقة 55 قبل التصدي لتصويبة مباغتة من فراتزي في الدقيقة 64. واقتنص خوسيلو، هدف الانتصار القاتل لإسبانيا في الدقيقة 88 من تسديدة قوية من رودري ارتطمت بدفاع إيطاليا لتصل أمام خوسيلو الذي وضعها بكل سهولة في الشباك، ليعبر الماتادور للنهائي. كما أكد مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، أن إسبانيا كانت تستحق الفوز في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على الرغم من المباراة المتكافئة التي حسمت هدف بهدف خوسيلو لصالح الماتدور في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1.

فوز نهائي

وقال المدرب عقب انتهاء المباراة: لقد استحقوا الفوز في النهاية، وعلى الرغم من أنهم سجلوا هدفا في الدقائق الأخيرة وأننا لعبنا بشكل جيد، إلا أننا لم ننجح في فعل الكثير في الشوط الثاني. وتابع: من المحتمل أن يكون خوض مباراة مختلفة من الناحية التكتيكية عن الأداء المعتاد بالنسبة لنا قد أعاقنا. وقرر مانشيني اللعب دون مهاجم صريح خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة. وفي هذا الصدد، قال: اعتقدنا أن فيديريكو كيزا يمكن أن يوفر مزيدا من العمق وينطلق في الهجوم. قدم اللاعبون كل شيء في الملعب، ولكن هناك أشياء لا يزال يتعين علينا تحسينها. وعلى هذا النحو، ضربت إسبانيا موعدا ناريا في النهائي المرتقب مساء الأحد مع كرواتيا التي تمكنت مساء الأربعاء من الفوز بصعوبة 2-4 على هولندا، صاحبة الأرض، في نصف النهائي الآخر. في حين، ستلعب إيطاليا أمام هولندا مساء الأحد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.