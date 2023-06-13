أبو ظبي تحتضن اللقاء الإيراني-الأوربي حول الملف النووي

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬استراتيجية‭ ‬بينها‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬أطلقها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬علي‭ ‬باقري‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬التقى‭ ‬نظراءه‮»‬‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬وهي‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬مروحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬بينها‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬كريستيان‭ ‬تورنر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬حصول‭ ‬اللقاء‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬التقى‭ ‬الأطراف‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

ويأتي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إحياء‭ ‬محادثات‭ ‬متمحورة‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬الغربيين‭ ‬والإيرانيين‭.‬

والإثنين‭ ‬أكدت‭ ‬طهران‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوساطة‭ ‬عُمانية‭.‬

في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نفى‭ ‬الإيرانيون‭ ‬والأميركيون‭ ‬صحة‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬توصّل‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬موقت‭ ‬يحل‭ ‬محل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أُبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬وانسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وتسعى‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬وأثرت‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭. ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لنظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬المسار‭ ‬الحالي‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬

ودعا‭ ‬ماكرون‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬ملموسة‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬لاحتواء‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬

والأحد‭ ‬دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬عدم‭ ‬المسّ‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للصناعة‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

وتحسّنت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والإيرانيين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬إفراج‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬سجناء‭ ‬أوروبيين‭ ‬واستعادة‭ ‬طهران‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬إيرانيا‭ ‬مدانا‭ ‬بالإرهاب‭ ‬كان‭ ‬مسجونا‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭.‬