أبو جاسم – مازن الحيدري

من الأمور المزعجة بالنسبة لأغلب المهاجرين هنا هي مسألة التعود والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصارمة المفروضة على جميع مناحي الحياة وخصوصا اننا نشأنا في مجتمع وبيئة يمكن وصفها بالمرنة من ناحية تطبيق القانون !! شغلة قوانين المرور والسير والغرامات الكبيرة افتهمناها وصرنا نلتزم بكل تفاصيلها ، وشغلة رمي الازبال بشكل عشوائي ايضا وسالفة الالتزام بالسره وغيرها الكثير من التفاصيل ،، بس شغلة إتباع مايعرف ب (الكود) في داخل منزلك هاي حيل قوية !! تتم عملية البناء هنا وفق ضوابط ثابتة يجب على الجميع الالتزام بها وعلى سبيل المثال فان مسار اسلاك الكهرباء وانواعها داخل المنزل تخضع لمقاييس وضوابط لايحق لك التلاعب بها وكذا الحال بالنسبة لنوع مواد البناء والمسافات الفاصلة بين الدعامات الخشبية سواء كانت في الجدران او السقف ويصل الامر الى نوع الإضاءة المستخدمة في الحديقة وطريقة إيصال الطاقة الكهربائية لها ، تفاصيل كثيرة جدا اصبحنا نلتزم بها ونطبقها هنا .. بالامس كنت احاول وضع مصباح اضافي في الحديقة الخلفية وتذكرت الاسطة ابو جاسم حين كنت أعاتبه على عدم استقامة وانتظام صفوف الطابوق وكان دائما مايجيبني :

يضيع باللبخ استادي !!

نهاركم سعيد