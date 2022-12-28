أبو العباس يقدّم ورشة عن التمثيل السينمائي بمهرجان أور

الناصرية – الزمان

حصد المخرج لؤي فاضل جائزة افضل مخرج عن فيلمه (حجل) انتاج دائرة السينما والمسرح في مهرجان أور السينمائي الذي اختتم فعاليات دورته الثانية في السابع عشر من الشهر الجاري بعد تواصله لمدة ثلاثة ايام والذي اقيم في جامعة العين بمدينة الناصرية.كما حصدت بطلة (حجل) بيداء معتصم جائزة افضل ممثلة مناصفة مع قاسم كاظم عن دوره في فيلم (الملا) . واعلنت لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت حكمت البيضاني رئيسا و مازن محمد مقرراً وعضوية كل من الناقد ياسر البراك والمخرجين باقر الربيعي وكاردينيا هيمن, جوائز المهرجان كالاتي :جائزة أفضل إنتاج لمعهد الفنون الجميلة في ذي قارعن فيلم (الوقوف جلوساً) للمخرج عباس الأمين، وجائزة أفضل فيلم من ذي قار لفيلم (يوم جديد) للمخرج ياسر محمد، وجائزة أفضل تصوير للمصور يوسف حسن عن فيلم (إسكافي الجنة) وجائزة أفضل سيناريو للسيناريست أحمد طالب عن فيلم (شاش),و حصد فيلم (أماني) للمخرج فاضل ماهود جائزة أفضل فيلم وثائقي، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي مناصفة فيلم (الملا) للمخرج بهاء الكاظمي وفيلم (شبح الحرب) للمخرج زيباري فيصل, فضلا على الجوائز التي حصدها فيلم (حجل).

وشارك بالمهرجان 25 فيلما ومن الافلام التي عرضت في اليوم الاول: مكب الأمنيات، الملا، شاش، توصيلة، أناخت برحلك، سفرجل، عباد الشمس، المسكوت عنه ، على قيد الموت ، غروب ابتسامة ، أوراق ومواسم ، زحل في سماء الناصرية. فيما تضمنت عروض اليوم الثاني : أماني، إسكافي الجنة، أخر الوعود، حجل، طارش، ساهون، بلاد الشمس، الوقوف جلوسا، من وحي الثمانين، البيت، يوم جديد، شبح الحرب.

واقام المهرجان برنامج تعافي بالشراكة مع فرقة هاملت وبدعم نقابة الفنانين العراقيين,بحضور نجوم الفن والمؤثرين ومبدعي ذي قار ، واشاد نقيب الفنانين جبار جودي خلال كلمته في افتتاح المهرجان بمحافظة ذي قار ومبدعيها وأهمية احتضانها مهرجان اور مؤكداً ان (الناصرية تحب الفنون وهي ام الفنون الناصرية تحب الثقافة وهي ام الثقافة). كما شارك جودي بحملة حياة بلا مخدرات والتي جرت ضمن فعاليات المهرجان كنوع من التثقيف والتوعية ومواجهة مخاطر المخدرات وما تنسف من حياة و مصير الشباب مشيدا بالحملة مؤكداً (على الجميع التكاتف لردع هذه الافة).

وضمن فعاليات المهرجان اقيمت ورشة التمثيل السينمائي تقديم الفنان محمود ابو العباس وتنسيق مرتضى عودة والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام وهي مخصصة لتطوير وتدريب الشباب المهتمين بالتمثيل السينمائي مع شرح ابزر قواعد وادوات الممثل وطريقة الاداء السينمائي بالإضافة إلى نبذة تأريخية عن السينما العراقية.وعبر المشاركون في الورشة (عن امتنانهم للفنان ابو العباس على جهوده الكبيرة على مدار ثلاثة ايام التي أعطى فيها عُصارة خبراته وتجربته السينمائية الممتدة لسنوات)،فيما أكد ابو العباس ان (هذه الورشة لن تكون الأخيرة وستكون هناك العديد من الورش السينمائية في مدينة الناصرية وذلك لوجود طاقات شبابية متمكنة للمنافسة في المحافل المحلية والعربية والدولية والتي تستحق الدعم من كل الجهات المعنية بالارتقاء بالفن).،كما كتب ابو العباس في صفحته في (فيسبوك) عقب اختتام الورشة قائلا (حين نتحدث عن الناصرية معناها نتحدث عن حضارة المبدعين الأوائل والمجددين في كل حقول الحياة ، والذي أسرني في هذا المهرجان الروح الطيبة لأهلي في الناصرية .. والشباب الذين يعملون بمحبة من أجل حركة ثقافية تنعم بمنجزات الأبناء ،هؤلاء الاصلاء قدموا صورة ثرية للجمال .. المهرجان في طورالتقدم ويحتاج الكثير من الدعم ،الورشة اثبتت شغف الشباب في نهمهم للمعرفة .. مدهشون جمهور الناصرية بإعدادهم الغفيرة لحضور هذا المهرجان ،ايها السادة لكم ترفع القبعات).وضمن فعاليات المهرجان اقيم حفل موسيقي من فرقة الناصرية الموسيقية قرب زقورة أور .