أبناء الخايبة – ذنون محمد

مصطلح قد يكون من الأنسب ان يطلق علينا نحن أبناء ما بين النهرين هذه البلاد التي أشرقت منها واليها الشمس منذ ايام سومر ومرورا بما كان من حضارات اكديه او بابليه او اشوريه تلك التي علمت وأدبت كل من كان تحت سيطرتها وتحت ابط رداءها الواسع.

هذه الأرض كانت هي النبع والمنبع لكل اساسيات الحياة وهي التي هذبت النفس أولا ورتبت الحياة بما اوجدت من قوانين شتئ الغايه منها تنظيم الحياة البشريه بعيدا عن اي فوضئ وبعيدا عن لغة التسلط وفرض الاراده هذه الأرض هي كانت اساس العمل وهي التي سخرت الكثير من الأشياء من اجل راحة الانسانيه بصوره عامه والامثله لا حصر لها ان ذكرت او ان تم التطرق إليها من هنا ظهرت القوانين ورتبت أصول الاسره ومنها كانت اضاءات كثر للعالم كله وصل بنا الحال اليوم اننا اصبحنا في الحضيظ من امرنا وبتنا نلوذ الئ هذا او ذاك كي يحمينا او ان يعلمنا أصول الحياة وكيف لنا ان تكون وكيف لنا ان نزرع او نحصد وكيف لنا ان نعلم أبناءنا. فعلا بتنا في حال يرثى له وبتنا ننتظر المعونه والمشوره من هذا او ذاك وكأن حمورابي او كلكامش او نبوخذ نصر او اشور او سنحاريب لا وجود لهم او ذريه ترفع بها الراس .ماذا نقول للآخر حين نقول له من اننا من سلف هولاء وان الأشياء والحضارات وكل بواكير الآمال وكل زرع لم ينبت في هذه الأرض وربما ان فكرنا قليلا لربما جاءتنا افكار أخرى ومن ان تلك الحضارات وتلك الهمم قد شيدت من مال حرام

اي نعم وكان ذاك الزرع وتلك الحضارات وما كان فيها وما كان لها من حياة وتواجد علئ هذه الأرض وما خلفت من عظمه في كل شي فمن هنا شعت الأبجدية وازدهرت لغة الحروف منذ كانت مسماريه ومنذ ان نقطت ومنذ ان خرجت من هذه الأرض لغة واخرى سواء كانت سومريه او اشوريه او بابليه او لغة عربيه فصيحة المعاني سواء كانت منقطه او لم تكن كذلك فعلا عجيب أمر هذه الذريه لم تنفع لها لغة السلف في تشيد او وضع اللبنه الاولى في كل شي

اليوم وما نحن فيه من ضياع ومن ارتماء في هذا المعسكر او ذاك لأمر عجيب فعلا فما السبب في ذلك هل ان قراءتنا لما كان هي السبب ام ان الضياع كان من خلال ما لنا من تفرق وعدم ايمان بالهوية الوطنيه او ان الثقافات الدينيه وما في هذا البلد من تنوع ادئ الئ هذا الضياع والعزوف عن جمالية الحياة

حالنا يمكن وصف او تمثيله بذلك الغريق الذي يمد يده من اجل ان يتم انقاذه مما فيه من بلاء وكرب عظيم لا يهم من ينفذه المهم ان يخرج مما فيه من بلاء وتشتت كبير ان السبب في كل ما نحن فيه من ان انتظارنا باتت للخارج ترنو الئ الجوار وتنتظر منهم اي مهمه او صوره ولا يهم ان كانت مشوشه او لا .مع ان حياتنا ان نكون معا لا اكثر وان نعمل على هذا الأساس فقط فمتى ما كان ذاك كان الحل ممكن وكان الاصلاح جاهز من اجل البدء بنقطة الشروع الاولى..