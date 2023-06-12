أبناء أسرة يقتلون ابن عمهم خلال مشاجرة في بغداد

بغداد- الزمان: قتل شخص اثناء مشاجرة في العاصمة العراقية، بغداد، الاثنين .

و دفعت مشاكل أسرية، مجموعة من اولاد العم الى التشاجر مع ابن عمهم ضمن منطقة الامين الثانية في العاصمة العراقية بغداد، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما اسفر عن اصابته برصاصة استقرت في صدره فارق على اثرها الحياة.

وقال مصدر أمني ان قوة أمنية حضرت إلى موقع الحادث وقامت بنقل جثة الضحية إلى الطب العدلي لاستكمال التحقيق.

وظاهرة النزعات الأسرية في العراق تشير إلى الأنماط والتوجهات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في ديناميكيات الأسرة، نظرا لتمدد ظاهرة العنف في المجتمع.

وشهد العراق فترة طويلة نزاعات سياسية وعرقية ودينية، تسببت في انقسامات وتوترات في المجتمع، كما ان تاريخ العراق المضطرب والتغيرات السياسية المستمرة عمقت العنف المجتمعي.