أبغض الحلال – رهام علي

شرع الله الطلاق على جميع الديانات لكي يسهل لنا الحياة لكن عندما يبلغ الامر بمنتهى السوء يصبح هذا خراب للمجتمع عندما يفهم الدين بالشكل الخاطأ.شهد العراق في الأونة الاخيرة حالات طلاق بنسبة عالية جدا خلال السنوات الأخيرة ولكن تصدرت سنة 2017 حالات طلاق نسبة عالية جداً وسبب أرتفاع حالات الطلاق في بلدنا يعود الى عوامل أقتصادية وأجتماعية ودينية ثقافية وسياسية ويتصدر المرتبة الأولى في الطلاق هو الزواج المبكر مما جعلت هذه الحالة تسبب لنا الذعر في المجتمع وذلك بسبب التفكك الأسري وعدم الترابط بينهم وبالأضافة توجد أسباب أخرى عديدة للطلاق اولاً الأوضاع الأمنية التي مر بها العراق في الفترة الأخيرة أزداد من أختلال التوازن في البلد بدأ منذ سنة 2003 سنة سقوط النظام ودخول المحتل الأمريكي ازدادت الأوضاع الأمنية سوءاً منها القتل والخوف والتهجير من بلادهم الى بلاد أخرى أصبح عاتق على أكتافهم وأزداد الضغط النفسي لديهم ثانياً الوضع الأقتصادية أما بالنسبة للأوضاع الأقتصادية اصبحت مزرية بسبب البطالة وعدم توفر فرص العمل هذا الامر ولد أحباط لدى رب الاسرة لعدم قدرته على توفير مستلزمات ومتطلبات أسرته لعدم توفر المال وللتخلي عن هذا الحمل يتوصلون لفكرة أنهاء زواجهم لتقليل من حمل المسؤولية الثقيلة ثالثاً الزواج المبكر يكون بعض الأحيان بسبب الأهل لتقديم بناتهم الى الشاب على طبيق من البرونز للتخلص من مسؤوليات بناتهم التي تقع على عاتقهم وهذا يؤدي الى عدم وصول البنت او الشاب الى حل مشاكلهم بطريقة سليمه لان اعمارهم لا تساعد على تحمل مسؤوليات بيت وزوجة واطفال .وما الحل لتجنب هذه الحالات؟يتطلب من الأهل التفكير بمستقبل بناتهم قبل اتخاذ هذه القرارات زواجهن في سن مبكر على الشاب قبل الاقدام على خطوة الزواج التأكد من وضعه الأقتصادي هل هو قادر على تحمل مسؤولية بيت وعائله وزوجة لتقليل من حالات الطلاق