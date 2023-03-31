أبعاد التباين واللهجات العربيّة المعاصرة – عـلاء لازم العيـسى

(1)

بعد أن نهض فريقٌ من علماء اللغة العربيّة ، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، وأسّسوا أكثر من مجمع علميّ للّغة العربيّة في دمشق والقاهرة وبغداد ، نشأت ، على أثر ذلك ، حركة بحث وتأليف واسعة في جميع مجالات اللغة العربيّة حفاظًا على سلامتها ولدرء الفساد عنها ، وقد تمّ التركيز على دراسة اللهجات العربيّة المعاصرة بصورة خاصّة ، فعمل بعض الرّاسخين في العلم من اللغويين على تقديم الأفصح من الاستعمالات في مقابلة غير الفصيح ممّا استعمله العامّة ، مخطّئًا لهم ومحاولًا تصحيح مسارهم . وقام البعض الآخر منهم بتتبّع ألفاظ العوام وبيان ما يمتّ منها بنسبٍ إلى العربيّة الفصحى ، وهناك من اشتغل على التنبيه على الأغلاط الشّائعة الّتي أصابت أقلام المثقّفين وألسنتهم في عصرنا الحاضر . أمّا الوجهة الرّابعة من البحوث والدّراسات ـــ فيما يتعلّق باللهجات العربيّة ـــ فقد اعتمدت الدراسة المقارنة فيما بين هذه اللهجات . ومن الكتب القيّمة الّتي صدرت مؤخّرًا ، والّتي اتّخذت من عاميّات البلدان العربيّة المعاصرة المتكاثرة والمتغايرة مادّة أوّليّة لبحوثها ، الكتاب الموسوم (( أبعاد التباين في اللهجات العربيّة المعاصرة ))( 184ص ) للباحث القدير والأستاذ الشّاعر عبدالعزيز عسير وهو من إصدارات دار أمل الجديدة في دمشق لسنة 2023 .

( 2 )

ابتدأ الأستاذ الكاتب كتابه بمقدّمة موجزة بيّن فيها أنّ أبحاث كتابه سبق أن نُشرت كمقالات في صفحته على فيسبوك ، والغاية من نشرها هي (( محاولة لرصد مظاهر التباين باللهجات بين البلدان العربيّة المختلفة )) ، وقد انحصرت هذه المحاولة في جانبين مختلفين ؛ لغويّ وإبداعيّ . فأمّا اللغويّ فقد رصدَ فيه ظواهر التغيّرات اللغويّة واختلافها عن اللغة الأم الفصحى في أكثر من بلد عربيّ ، وفي أكثر من مدينة من مدن العراق ، ومن هذه الظواهر : التعريب والنحت والإعلال والإبدال والقلب المكاني ، وظاهرة شيوع التسكين وإلغاء الحركات الإعرابيّة ، والبدء بالحرف السّاكن والجمع بين السّاكنين ، وغيرها . مع تتبّع جذور الألفاظ في الفصحى ، وفي لغات الأمم الأخرى المتعايشة مع العرب ، وربّما أطال في الشرح والتعليل من أجل رصد التباين والتماثل بين الفصحى والعاميّة أوّلًا ، ثمّ بين لهجة وأخرى ، كما فعل عند كلامه عن ظاهرة التوالد النحتي ( ص33 ).وكذلك عند كلامه عن التماثل والتباين الدّلالي للمفردة الواحدة ( ص78 ) ? وعن الألفاظ الّتي تختلف في دلالتها بين اللهجات والعربيّة الفصحى ( ص94 ).

( 3 )

ومن الظواهر اللغويّة التي وقف عندها المؤلّف الكريم بشكل مفصّل ، ظاهرة الحروف الدّاخلة على الكلمة في اللهجات المعاصرة ، وقد حاول حصر أكبر عدد متاح منها ، فكانت : الشين ، وهي قد ترد في بداية الكلمة وتدخل على الفعل والاسم والحرف والأصل فيها كلمة ( شيء ) ، أو في نهاية الكلمة وتأتي دائمًا في الجمل المنفية وهي تفيد توكيد النفي . والباء الدّاخلة على الفعل المضارع وهي منتشرة في لهجات مصر ولبنان والشّام وتفيد استمرار الحدث ، والثالثة هي الدّال الداخلة على المضارع في اللهجة البغداديّة وتفيد استمرار الحدث أيضًا وهي مجهولة الأصل ، والرابعة حاء الاستقبال في قولهم ( حيرجع من السّفر ) أي سيعود من السفر ، يقابلها في اللهجة العراقيّة كلمة ( راح ) فيقولون : راح أسافر ، بمعنى سأسافر ، والخامسة التاء المختزلة من حتّى وهي تفيد الترقّب والانتظار والتعليل ، والسادسة الهاء وتستخدم للإشارة في اللهجتين العراقيّة والخليجيّة ، يقولون : هالولد ، أي هذا الولد ، والسّابعة الميم المختزلة عن ما النّافية ، يقولون : مَيفهم . الثامنة العين المختزلة عن حرف الجر على ، وهي منتشرة في اللهجة المصريّة والعراقيّة ، يقولون : الكتاب عالميز ، أي على المنضدة ، والتاسعة اللام المتبقيّة من حرف الجر إلى بالنحت في قول أحدهم : ارجع للبيت ، والعاشرة السّين الّتي تستخدم للتفخيم والاحترام باللهجة المصريّة فيقولون : سي أحمد .

(4)

أمّا في الجانب الإبداعي قد وقف المؤلّف عند الشعر المكتوب باللهجات العربيّة المختلفة المسمّى قديمًا بـ ( الزّجل ) ، والمرتبط بالغناء الّذي يعتمد العاميّة ، والّذي له تسميات كثيرة في العصر الحديث ، ففي العراق وتونس يطلقون عليه تسمية الشعر الشعبيّ ، وفي بلاد الشّام يسمّونه المحكي ، وفي دول الخليج الشعر النبطيّ ، وفي السودان الشعر الدّارجيّ ، وفي الجزائر الشعر الملحون ، ثمّ وبخبرة العروضي البارع والشاعر الذّوّاق والناقد المتبحّر ، عرّج للتعريف بالأشكال الشعريّة لهذا الشعر ، فابتدأ بشعر ( الدّارميّ ) الّذي يقوم عل التكثيف فلا يزيد عن بيتين فقط ، مقتربًا من الهايكو الشّائع اليوم في شعر الحداثة الفصيح بعد الانفتاح على الشّعر العالميّ . انتقل بعدها إلى ( الزّهيري ) الّذي يتشكّل بسبعة أشطر من البحر البسيط تعتمد المجانسة بين الأشطر الثلاثة الأولى ، ثمّ مجانسة ثانية مختلفة بين ثلاثة أشطر أخرى ، ثمّ العودة في الشطر السّابع إلى الجناس الأوّل ، وهكذا فعل مع الأبوذيّة العراقيّة وهي ثلاثة أشطر بثلاث مجانسات ثمّ شطر رابع يتم النصّ بلازمةٍ مختومة بياء مُشدّدة ثمّ هاء ، والعَتابة البدويّة المشابهة للأبوذيّة (( مع فارق واحد هو أنّ قافية اللازمة الّتي يُختم بها النصّ تكون مختلفة عنها في الأبوذيّة فهي في العتابا قد تنتهي بالألف فقط ، أو بألف باء ( كتاب / عتاب ) كما أنّ ثمّة أشكالًا شعريّة لا تعتمد المجانسة عُرفت بالعتابا لتماثل غنائيّ)).

(5)

ومن الأبوذيّة والعتابة انتقل بنا الأستاذ المؤلّف إلى الموّال في بلاد الشّام ولبنان ، والنّايل بأنواعِهِ المختلفة في العراق وسوريا والأردن وفلسطين ، والموّالات المصريّة المتنوّعة بإيقاعاتِها المعتمدة على المجانسة أو المتحرّرة من الجناس ، ثمّ إلى الزجل الملحون في المغرب العربيّ ، والشعر النبطي في الخليج ، وقد مثّل لكلٍّ من الأشكال الشعريّة المذكورة بنصوص مبيّنًا وزن النصّ ومعاني كلماته مع ذكر بعض الملاحظات العروضيّة أو اللغويّة ، كقوله عند ذكر الشعر النبطي في الخليج ص116 : (( منه هذه القصيدة للشاعر عبدالله مسعود الحكماني من سلطنة عُمان ، والنصّ من بحر لا يماثله أيّ بحر في الفصحى ؛ ولا حتّى في الزّجل )) ، أو قوله مصحّحًا ما اشتهر عن وزن الأبوذيّة العراقيّة : (( وهذا الشكل الشعري يكون على بحر الهزج القريب من تشكيلة الوافر ( مفاعيلن مفاعيلن فعولن ) ، بالدّقّة العروضيّة هو هزج ، لا كما توهّم بعض من العروضيين الّذين ذكروا أنّها من الوافر ، وقد صحّح هذه المعلومة عروضيّون آخرون ))( ص110 ).

( 6 )

ومن المواضيع المهمّة الّتي تناولها المُصنِّف في كتابه (( أبعاد التباين )) قضيّة التّجديد في الشعر الشعبيّ العراقيّ الّتي ظهرت بعد منتصف القرن العشرين ، وتزعّمها شعراء ذوو خبرة أدبيّة وثقافة عالية ، مثل : الشاعر مظفّر النوّاب الّذي اشتغل وبوعي على التّنوّع بالموضوع من نصّ لآخر ، كما أضاف للقصيدة شكلًا جديدًا مختلفًا تمامًا عمّن سبقوه ، فهو أوّل من أدخل شعر التفعيلة إلى الشعر الشعبيّ العراقيّ ، كما أنّه ، كما يرى المؤلّف ، من أبرز الشعراء المجدّدين في شعر التفعيلة الفصيح ( ص123 ).ومن الشعراء الّذين توقّف عندهم أيضًا عريان السيّد خلف الّذي أبدع في قصائده الّتي تتدفّق بعذوبةٍ بوصف معاناته الحياتيّة الكبيرة وهو ما عُرف بالتراث العربيّ بشعر الشكوى ، وزامل سعيد فتّاح ، وناظم السّماوي ، وكاظم الرّويعي . ثمّ تحدّث عن التجديد في الشعر العاميّ المصريّ ، وبعد أن ذكر أهمّ الحالات الّتي تناولها الناقد المصريّ الأستاذ حلمي سالم وهو يتابع الاتّجاهات الحديثة في شعر العاميّة المصريّة ، فيقارن بين جيلين من شعراء العاميّة المصريّة ، جيل ما بعد ثورة 1952 ? والجيل السّابق للثورة ، واشارته إلى اختلاف نوعي باللهجات المصريّة حسب البيئة ، ابتدأ من حيث انتهى الأستاذ الناقد المذكور ، ووقف عند ظاهرة الشاعر المعارض في زمن عبدالناصر والسّادات وما بعدهما ، فكان الكلام عن الشاعر أحمد فؤاد نجم الّذي لم يذكره حلمي سالم إلّا بإشارة بسيطة ، إذ توسّع في موضوعه فأجاد وأفاد . ( ص129 ـــ 138 ).

( 7 )

أخيرًا ، وبكلمة موجزة أقول : أنّ كتاب (( أبعاد التباين في اللهجات العربيّة المعاصرة )) للأديب الأريب والباحث القدير الأستاذ عبدالعزيز عسير ، من الكتب المهمّة الّتي كُتبت بأقصى قدر من المهارة والجِدّ والإبداع ، وإنّ قراءته بتمعّن ، من قِبَلِ المتخصّصين بدراسة اللهجات العربيّة أو من قبل غير المتخصّصين فيها ، تفتح آفاقًا جديدة للتفكير ، وتخلق بيئة إيجابيّة ومحفّزة على تقديم أعمال متميّزة ، كما أنّ الكتاب يحتاج إلى أكثر من قراءة ومن أكثر من وجه لما تضمّن من موضوعات يصعب عرضها في مقالةٍ واحدة .