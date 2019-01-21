جلسة ترسيخ الإستقرار بالأنبار تدعو لدور مجتمعي حكومي أمني

أبرشية بغداد تبعث رسائل محبة وسلام إلى الرمادي – الرمادي – نور الدين حميد

في اجواء سادها التفاؤل والوئام وتلبية للدعوة التي قدمتها مجموعة شباب من محافظة الانبار برعاية اذاعة صوت الشباب نظمت ابرشية بغداد زيارة الى الكنائس في ناحية الحبانية يوم الجمعة 11 من كانون الثاني الجاري. حملت المبادرة اشارات تدعو للآخاء والتعايش السلمي وتمتين اللحمة الوطنية حيث وزع اهالي الانبار الورود واغصان السلام محملة بعبارات ترحيب حارة للزائرين، رفعت الصلاة في كنيسة مار كوركيس من قبل الخور اسقف اوكن داوود والاب بهنام اسحق ومجموعة شمامسة حيث قرع ناقوس الكنيسة بعد غياب طويل امتد لسنوات. كما زار الوفد كنيسة مار ساوا حيث اوقدت الشموع وسط زغاريد الوافدين متمنين للعراق الامن والسلام وعودة النسيج العراقي بكل الوانه وزهوه. ودعا زعماء قبائل وناشطون واعلاميون ومدراء حكوميون من محافظة الأنبار، الى التركيز على إنهاء ملف النزوح ومعالجة جذرية لكافة التحديات والمعوقات، التي تواجه عودة النازحين، وتقوية الروابط السلمية المجتمعية، وتجاوز صفحة مؤلمة واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، والمضي ببناء الانسان فكريا وثقافيا لمحو ما بث من تطرف وارهاب، والوقوف بوجه استغلال الخلافات للتقدم بالعراق الى طريق الاستقرار. وشدد الشيخ قيس العسافي احد زعماء قبيلة الدليم، خلال جلسة حوارية عقدت في قضاء عامرية الصمود، لنبذ العنف وترسيخ الاستقرار المجتمعي ان (الانسانية مهم ان تكون حاضرة لتجاوز سنوات قاسية، وان تأخذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دورها، ويعمل زعماء القبائل والعشائر، والحكومة تقع على عاتقها المسؤولية المباشر والكاملة بإصدار الفرارات المناسبة ومتابعة تنفيذها، والوقف التام لاستغلال المنصب والمحاسبة الصارمة للمخالفين اَي كان، فالفوضى التي تسببت بها العصابات الإرهابية للعراق لا يمكن ان تقاس وتدرج تحت اَي مسمى، لبشاعتها وعقليتها المتطرفة المسلحة المدمرة، وانتصارات القوات الامنية والدماء التي سالت يجب ان تعزز بخطوات سليمة وانهاء ملف النزوح والثأر وعدم الأخذ بجريرة الغير، وروح الآخرة والتسامح مهم حضورها، وتطبق الشرائح السماوية واللوائح القانونية). وبينت مديرة برامج العراق لمشروع ترسيخ السلم الاهلي ونبذ العنف الناشطة ذكرى سرسم ان، (الحكومة الكندية الداعمة للعمل بالتعاون وتنفيذ منظمة الارفاد ومؤسسة التحولات التنموية، تمضي بالحل السلمي وأدوات واليات تيسر وتسهل حل النزاعات وبث الاستقرار وتجنب التهديد والتصفيات، وبذلت جهودا حققت نتائج مقبولة وما زالت بحاجة لخطوات حكومية ودور اكبر للقوات الامنية والشخصيات المجتمعية، وان الجلسة الحوارية امتدت على مدى يومين في قضاء عامرية الصمود سبقها بالعام الماضي جلستين في قضاء الفلوجة ومدينة الرمادي، ونعمل كفريق مشترك مع مسؤولين محلين ووزارة الداخلية والهجرة وزعماء قبائل وناشطين ونساء متميزات وقانونيين، للوصول لحل مشكلة العودة وانهاء ملف النزوح، والتنسيق مع رئاسة الحكومة والبرلمان والقيادات الامنية والخيرين لاطمئنان المجتمع وإعادة الحياة لمناطق مهمة من البلاد).