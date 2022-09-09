لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭:‬‮ ‬

‭- ‬1947‭: ‬وعد‭ ‬رسمي‭ -‬

خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬كيب‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬برفقة‭ ‬عائلتها،‭ ‬تعهدت‭ ‬اليزابيث‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ولية‭ ‬العهد‭ ‬آنذاك،‭ ‬تكريس‭ ‬حياتها‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الكومنولث‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لمولدها،‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬أمامكم‭ ‬تكريس‭ ‬حياتي‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬قصيرة‭ ‬أو‭ ‬طويلة،‭ ‬لخدمتكم‭ ‬وخدمة‭ ‬العائلة‭ ‬الامبراطورية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ننتمي‭ ‬اليها‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬‮ ‬

‭- ‬1952‭: ‬الأميرة‭ ‬تصبح‭ ‬ملكة‭ -‬

توفي‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مصابًا‭ ‬بالسرطان‭ ‬عن‭ ‬56‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1952،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬اليزابيث‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬كينيا‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭.‬

وعادت‭ ‬اليزابيث‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬آنذاك‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬

‭- ‬1953‭: ‬التتويج‭ -‬

في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1953،‭ ‬جرى‭ ‬تتويج‭ ‬الملكة‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬ويستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬نُقلت‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والاذاعية‭ ‬بـ‭ ‬44‭ ‬لغة‭.‬

‭- ‬1977‭: ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ -‬

بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬اعتلائها‭ ‬العرش،‭ ‬قامت‭ ‬الملكة‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الكومنولث‭.‬

واحتفل‭ ‬البريطانيون‭ ‬بالحدث‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬سكس‭ ‬بيستولز‮»‬‭ ‬عكرت‭ ‬اجواء‭ ‬الاحتفال‭ ‬مع‭ ‬أغنيتها‭ ‬‮«‬غاد‭ ‬سايف‭ ‬ذي‭ ‬كوين‮»‬‭ (‬فليحفظ‭ ‬الله‭ ‬الملكة‭) ‬في‭ ‬تحد‭ ‬حقيقي‭ ‬أول‭ ‬للملكية‭ ‬عبر‭ ‬وصفها‭ ‬بـ»النظام‭ ‬الفاشي‮»‬‭.‬

‭- ‬1992‭: ‬‮«‬السنة‭ ‬المريعة‮»‬‭ -‬

إنها‭ ‬إحدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأكثر‭ ‬قتامةً‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ»السنة‭ ‬المريعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تمنياتها‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

وقد‭ ‬تخلل‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬طلاق‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أولادها‭ ‬الأربعة‭ ‬وتعرض‭ ‬قصرها‭ ‬ويندسور‭ ‬لحريق‭ ‬كبير‭.‬

‭- ‬1997‭: ‬وفاة‭ ‬ديانا‭ -‬

هزّت‭ ‬وفاة‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭.‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬نبأ‭ ‬الوفاة،‭ ‬بقيت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬مفهوم‭ ‬فيما‭ ‬وضعت‭ ‬باقات‭ ‬الزهور‭ ‬والرسائل‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وكان‭ ‬التعاطف‭ ‬الشعبي‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭.‬

وألقت‭ ‬أخيرًا‭ ‬الملكة‭ ‬كلمة‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬من‭ ‬قصرها‭.‬

‭- ‬2002‭: ‬اليوبيل‭ ‬الذهبي‭ -‬

أحيت‭ ‬الملكة‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬اعتلائها‭ ‬العرش،‭ ‬بعرض‭ ‬موسيقي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭. ‬عزف‭ ‬لاعب‭ ‬القيثارة‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬روك‭ ‬كوين‮»‬،‭ ‬براين‭ ‬ماي،‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬غاد‭ ‬سايف‭ ‬ذي‭ ‬كوين‮»‬‭ (‬فليحفظ‭ ‬الله‭ ‬الملكة‭) ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القصر‭. ‬احتشد‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬القصر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭.‬

‭- ‬2011‭: ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا‭ -‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لملك‭ ‬بريطاني‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عام‭ ‬1922‭. ‬وكان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬انتشارًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

نجحت‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬باللغة‭ ‬الإيرلندية،‭ ‬في‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوترات‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬التجوّل‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭.‬

‭- ‬2012‭: ‬اليوبيل‭ ‬الماسي‭ -‬

نُظّمت‭ ‬احتفالات‭ ‬باذخة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬لمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الماسي‭ (‬60‭ ‬عامًا‭) ‬لتولي‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭. ‬وجالت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زار‭ ‬أفراد‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭.‬

‭- ‬2021‭: ‬وباء‭ ‬ومخاوف‭ ‬على‭ ‬صحّتها‭ -‬

عندما‭ ‬بدأ‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬اضطرت‭ ‬الملكة‭ ‬الى‭ ‬عزل‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭. ‬وكانت‭ ‬تظهر‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬تتحدث‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬أو‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬‭ ‬وعادت‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬علنًا‭ ‬بعد‭ ‬تخفيف‭ ‬القيود‭ ‬الصحية،‭ ‬مثلًا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭.‬

وبدأ‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬يثير‭ ‬المخاوف‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تمضيتها‭ ‬ليلة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوص‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬ثم‭ ‬إلغائها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭.‬

وأُعلنت‭ ‬إصابتها‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

‭- ‬2022‭: ‬اليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬والوفاة‭ -‬

في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬احتفلت‭ ‬الملكة‭ ‬بمرور‭ ‬70‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬جلوسها‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬قياسية‭. ‬وخففت‭ ‬الملكة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬التزاماتها‭ ‬بسبب‭ ‬مواجهتها‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬وأوكلت‭ ‬مهامًا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إلى‭ ‬ابنها‭ ‬تشارلز‭.‬

من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬احتفل‭ ‬البريطانيون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬باليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬للملكة‭. ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭. ‬كانت‭ ‬ضعيفة‭ ‬لكنها‭ ‬مبتسمة‭.‬

في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬لقائها‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديدة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬لتكلّفها‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة،‭ ‬أعلن‭ ‬القصر‭ ‬أن‭ ‬أطباء‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬قلقون‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬صحتها‭ ‬وأوصوا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

وأُعلنت‭ ‬وفاتها‭ ‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬18‭,‬30‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬17,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬