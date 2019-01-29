آيفون‭ ‬يقرر‭ ‬سد‭ ‬الثغرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬وغوغل‭ ‬يطلق‭ ‬الابتكار‭ ‬المثير

نيويورك – الزمان
ستصدر شركة أبل تحديثا في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل إصلاح ثغرة تجعل مستخدمي آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالا بالفيديو.
وتسمح الثغرة، لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالا باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة.
وحسب موقع „ذا فيرج“ المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الثغرة „الخطيرة“ في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.
وقال متحدث باسم أبل: „نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع“. ويبدو أن الثغرة مرتبطة بخاصة اتصالات الفيديو الجماعية.
وتداول مستخدمون مقاطع فيديو تثبت وجود هذه الثغرة في تطبيق „فيس تايم“. فيما يعكف عملاق محركات البحث على الإنترنت غوغل على توسيع خدماته لمستخدمي الشبكة العنكبوتية من خلال استغلال تطبيق غوغل ديو Google Duo الشهير للدردشة عبر الفيديو وطرحة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
وسيقوم غوغل بإصدار نسخة من تطبيق ديو للمحادثة ليصبح متاحا على المتصفح غوغل كروم بالإضافة إلى المتصفحات المنافسة الأخرى مثل موزيلا فايرفوكس وأبل سافاري، بالإضافة إلى توفيره على شكل تطبيق منفصل يمكن الحصول عليه من متجر غوغل بلاي أو متجر أبل.
ويعني هذا توسيع خدمة غوغل ديو للوصول إلى مستخدمين أكثر. إلا أنه من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت نسخة إصدار التطبيق على الويب ستشمل جميع الوظائف التي يتمتع بها التطبيق المنفصل. ولكن من المرجح أن تتضمن، على الأقل، ميزات Duo الأساسية مثل نوك نوك „ knock knock والقدرة على ترك رسائل بالفيديو „. وقدم عملاق الإنترنت غوغل ميزات جديدة إلى تطبيق الدردشة المرئية الشهير من وقت لآخر من بينها إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو، وهو ما يدعمه حاليا تطبيق فيس تايم من أبل من خلال الاتصال الجماعي بـ32 مستخدمًا في وقت واحد.
وستدعم خاصية محادثات الفيديو على الويب من غوغل الاتصال الجماعي لما يصل إلى سبعة أشخاص في كل مرة.