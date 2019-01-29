آيفون‭ ‬يقرر‭ ‬سد‭ ‬الثغرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬وغوغل‭ ‬يطلق‭ ‬الابتكار‭ ‬المثير

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

ستصدر‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬تحديثا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاح‭ ‬ثغرة‭ ‬تجعل‭ ‬مستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬يسمعون‭ ‬صوت‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يقبلوا‭ ‬بعد‭ ‬اتصالا‭ ‬بالفيديو‭.‬

وتسمح‭ ‬الثغرة،‭ ‬لمستخدم‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬اتصالا‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬فيس‭ ‬تايم‭ ‬لاتصالات‭ ‬الفيديو‭ ‬أن‭ ‬يسمع‭ ‬صوت‭ ‬المتلقي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬المكالمة‭.‬

وحسب‭ ‬موقع‭ ‬„ذا‭ ‬فيرج“‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬تتيح‭ ‬الثغرة‭ ‬„الخطيرة“‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬والصوت‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬المتلقي‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬أبل:‭ ‬„نحن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالمشكلة‭ ‬وتوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬تصليح‭ ‬سيتم‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬برمجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع“‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الثغرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بخاصة‭ ‬اتصالات‭ ‬الفيديو‭ ‬الجماعية‭.‬

وتداول‭ ‬مستخدمون‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تثبت‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬„فيس‭ ‬تايم“‭. ‬فيما‭ ‬يعكف‭ ‬عملاق‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬غوغل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬خدماته‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬تطبيق‭ ‬غوغل‭ ‬ديو‭ ‬Google‭ ‬Duo‭ ‬الشهير‭ ‬للدردشة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬وطرحة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.‬

وسيقوم‭ ‬غوغل‭ ‬بإصدار‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬ديو‭ ‬للمحادثة‭ ‬ليصبح‭ ‬متاحا‭ ‬على‭ ‬المتصفح‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتصفحات‭ ‬المنافسة‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬موزيلا‭ ‬فايرفوكس‭ ‬وأبل‭ ‬سافاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفيره‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تطبيق‭ ‬منفصل‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬أو‭ ‬متجر‭ ‬أبل‭.‬

ويعني‭ ‬هذا‭ ‬توسيع‭ ‬خدمة‭ ‬غوغل‭ ‬ديو‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمين‭ ‬أكثر‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬نسخة‭ ‬إصدار‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬ستشمل‭ ‬جميع‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬التطبيق‭ ‬المنفصل‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتضمن،‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ميزات‭ ‬Duo‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬نوك‭ ‬نوك‭ ‬„‭ ‬knock‭ ‬knock‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬رسائل‭ ‬بالفيديو‭ ‬„‭. ‬وقدم‭ ‬عملاق‭ ‬الإنترنت‭ ‬غوغل‭ ‬ميزات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الدردشة‭ ‬المرئية‭ ‬الشهير‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إجراء‭ ‬المكالمات‭ ‬الجماعية‭ ‬بالفيديو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعمه‭ ‬حاليا‭ ‬تطبيق‭ ‬فيس‭ ‬تايم‭ ‬من‭ ‬أبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الجماعي‭ ‬بـ32‭ ‬مستخدمًا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

وستدعم‭ ‬خاصية‭ ‬محادثات‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬من‭ ‬غوغل‭ ‬الاتصال‭ ‬الجماعي‭ ‬لما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬