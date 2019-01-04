آيفون‭ ‬يصبح‭ ‬غير‭ ‬آمن‭ ‬حين‭ ‬تتكرر‭ ‬الأخطاء‭ ‬الكبيرة

نيويورك‭ – ‬الزمان‭: ‬يقوم‭ ‬مستخدمو‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬بإغلاق‭ ‬أجهزتهم‭ ‬وإعادة‭ ‬تشغيلها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬لتفادي‭ ‬تحديثات‭ ‬قد‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬بسيطة‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭. ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬مستخدم‭ ‬آيفون‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬في‭ ‬الهاتف،‭ ‬ثم‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬«Slide‭ ‬to‭ ‬power‭ ‬off»‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬حتى‭ ‬يتوقف‭ ‬الجهاز‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬التنقي‭ ‬بيرتون‭ ‬كيلسو،‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يصبح‭ ‬مختلفا‭ ‬حين‭ ‬تحدث‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أثناء‭ ‬تحميل‭ ‬الجهاز‭ ‬للتحديثات‭.‬

وينبه‭ ‬كيلسو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬تشغيل‭ ‬الجهاز‭ ‬أثناء‭ ‬تحديثه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضياع‭ ‬كافة‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬«أبل»،‭ ‬وفقما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬«شيفايندس»‭.‬

ويوصي‭ ‬الخبير‭ ‬المستخدمين‭ ‬بإعطاء‭ ‬وقت‭ ‬كاف‭ ‬للتحديثات‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تحميلها‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

ويؤكد‭ ‬كيلسو‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬التشغيل‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬الهاتف‭ ‬إلى‭ ‬«شيء‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للاستخدام‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي»‭.‬