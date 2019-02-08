آيفون‭ ‬يستدرك‭ ‬ثغرة‭ ‬التجسس

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

سارعت‭ ‬شركة‭ ‬«أبل»‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬بعدما‭ ‬نبهت‭ ‬تقارير‭ ‬تقنية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬تتجسس‭ ‬على‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الجهاز‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬«تك‭ ‬كرانش»،‭ ‬فإن‭ ‬«أبل»‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬التطبيقات‭ ‬الهاتفية‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬التسجيل‭ ‬السرية،‭ ‬وطلبت‭ ‬منهم‭ ‬حذف‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تخبر‭ ‬المستخدمين‭ ‬بالأمر‭ ‬حتى‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بما‭ ‬يحصل‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬لطلب‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإن‭ ‬«أبل»‭ ‬ستقوم‭ ‬بحظرها‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬«أب‭ ‬ستور»،‭ ‬لكن‭ ‬خبراء‭ ‬تقنيين‭ ‬تساءلوا‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬التأخر،‭ ‬لأن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ ‬إلا‭ ‬بعدما‭ ‬أحدث‭ ‬الخبر‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭. ‬وتقول‭ ‬«أبل»‭ ‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬الخصوصية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬تستوجب‭ ‬أن‭ ‬تخبر‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬تنزيلها‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬ستقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أجهزتهم‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬ستصل‭ ‬إليها‭. ‬

وذكر‭ ‬موقعان‭ ‬إخباريان‭ ‬متخصصان‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬«تتجسس‭ ‬عليها»‭. ‬وأوضح‭ ‬«techcrunch»و‭ ‬theappanalyst،‭ ‬أن‭ ‬تطبيقات‭ ‬عديدة‭ ‬ذهبت‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات،‭ ‬ووصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬رصد‭ ‬كل‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الهاتف،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبلاغ‭ ‬المستخدمين‭.‬