آيفون‭ ‬يستدرك‭ ‬ثغرة‭ ‬التجسس

نيويورك - الزمان
سارعت شركة «أبل» إلى التحرك بعدما نبهت تقارير تقنية إلى أن بعض التطبيقات تتجسس على مستخدمي الهواتف، من خلال تسجيل ما يجري عرضه على شاشة الجهاز.
وبحسب ما نقل موقع «تك كرانش»، فإن «أبل» تواصلت مع أصحاب التطبيقات الهاتفية التي تجري عمليات التسجيل السرية، وطلبت منهم حذف هذه الخاصية أو أن تخبر المستخدمين بالأمر حتى يكونوا على دراية بما يحصل.
وإذا لم تستجب هذه التطبيقات التي تقوم بعملية التسجيل لطلب الشركة الأميركية، فإن «أبل» ستقوم بحظرها في متجر «أب ستور»، لكن خبراء تقنيين تساءلوا حول سبب هذا التأخر، لأن الشركة لم تتحرك إلا بعدما أحدث الخبر ضجة واسعة. وتقول «أبل» إن سياسة الخصوصية التي تفرضها على التطبيقات تستوجب أن تخبر هذه الأخيرة من يقومون تنزيلها بكل ما ستقوم به في أجهزتهم والبيانات التي ستصل إليها.
وذكر موقعان إخباريان متخصصان في التكنولوجيا، الخميس، أن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف آيفون «تتجسس عليها». وأوضح «techcrunch»و theappanalyst، أن تطبيقات عديدة ذهبت بعيدا في مجال جمع المعلومات، ووصل الأمر إلى حد رصد كل الأنشطة التي تظهر على شاشة الهاتف، من دون إبلاغ المستخدمين.