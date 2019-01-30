آيفون‭ ‬قد‭ ‬يتراجع‭ ‬سعره‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬المبيعات

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬مسعى‭ ‬لمواجهة‭ ‬التراجع‭ ‬المقلق‭ ‬لمبيعاتها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬„أبل“‭ ‬الأميركية‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬هواتف‭ ‬„آيفون“‭ ‬قريبا‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬أظهرت‭ ‬أرقام‭ ‬„أبل“‭ ‬انخفاض‭ ‬مبيعات‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬بـ5‭ ‬بالمئة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬84‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬عائدات‭ ‬آيفون‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬حصة‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬مدخلات‭ ‬شركة‭ ‬„أبل“،‭ ‬تراجعت‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬2018،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2017‭.‬

وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ“أبل“‭ ‬تيم‭ ‬كوك“،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬„رويترز“،‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬تحدد‭ ‬أسعار‭ ‬آيفون‭ ‬بالعملات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الغلاء‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العملات‭.‬

وأقر‭ ‬كوك‭ ‬بأن‭ ‬„الغلاء‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬مبيعات‭ ‬آيفون“،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬الصاعدة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬قدر‭ ‬هذا‭ ‬الخفض‭.‬

ونبهت‭ ‬„أبل“‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبيعات‭ ‬قد‭ ‬تتراجع‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الصاعدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬صاروا‭ ‬يقتنون‭ ‬النسخ‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭.‬