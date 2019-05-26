آه لو كنت مواطناً في السويد – نوزاد حسن

احيانا احاول ان اتخيل انني مواطن سويدي,ترى باي شيء سافكر.؟ما هي الاشياء التي ستشغلني.؟وحين انهض في الصباح الباكر هل ساشعر بفرح غامر. اتخيل دائما ذلك الفرح الذي يعيش فيه اي مواطن اوربي.وافكر كيف صنعت اوربا هذه الجنة الارضية.؟ هل سيكون السويدي سعيدا لو شاهد يوميا كل ما نشاهده من احداث ا ترابط بينها.؟هل سيحس الاوربي بكرامة ان استمع لنائب يصف من لا ياخذ الرشوة بانه جبان.هل سيظل السويدي او الفرنسي او البريطاني شخصا طبيعيا وهو يستمع للنائب نفسه وهو يعلن انه اوقع فاسدا في الفخ فقبض منه دون ان يغلق ملف الفساد المكلف بمتابعته.اية نعمة سياسية نزلت علينا من سماء هذه الديمقراطية التي عشنا تحت غيومها منذ عام 2003 لن يطيق اي مواطن اوربي رداءة السلطة التي تحكمنا وهي سلطة مريضة لا تقدر على اتخاذ موقف واضح. دعونا نتوقف عند ثلاثة احداث وقعت في الايام الاخيرة. حدوث حرائق الحنطة والشعير في عدة محافظات.الحدث الثاني اطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء.الحدث الثالث انتكاس وضع المنظومة االكهربائية مع اول الصيف. ترى ما الرابط بين هذه الاحداث الثلاثة.؟اي عقل سيتحمل هذه الفوضى السياسية.؟وهل من الممكن ان يعيش العراقي في حدود حياته الطبيعية. لو كنت مواطنا في السويد لجلست وانا افكر بحياتي الحقيقية مع حكومة تمنحني الكرامة غير المزيفة. وهنا ساكتشف ان الحياة اعمق واجمل مما كنا نتصور.انذاك ساحتفل حقا بوجودي بعيدا عن حديث نائب او نائبة لا تملك القدرة على ايصال ما تريد قوله.

الموصليون غاضبون

الاثنين الماضي انتخب مجلس محافظة نينوى محافظا جديدا خلفا للمحافظ السابق العاكوب. حصل المحافظ الجــــــديد على 28 صوتا وهنا اصيب الموصليون المساكين بصدمة كبيرة. فما يعرفونه بسيط جدا وواضح وهو ان رئيس الوزراء عين الدكتور مزاحم الخياط رئيسا لخلية الازمة وهو حل جيد وواقعي لان غرق العبارة فجر غضب الشارع الموصلي,وكانت خطوة رئيس الوزراء واقعية جدا.كانت خلية الازمة كالاسفنجة التي امتصت الصدمة.وعذرا لهذا التعبير لكن واقع المحافظة وصراع الاحزاب عليها يدعوني لقول مثل هذا الكلام.ولعل ما حدث من مفاوضات تطرقت اليها اكثر من فضائية عن بيع لمنصب المحافظ يجعلني لا اجد لغة اصف بها ما يقع افضل مما قلت. لقد توارى الى الخلف احد اهم شخصيات المحافظة على الاطلاق واعني به الدكتور مزاحم الخياط.ان الموصليين يثقون بهذا الرجل ثقة عالية. وحين تظاهروا امام مبنى مجلس المحافظة اعلنوا صراحة انهم يرفضون نتائج انتخابات المحافظ الجديد.ويفضلون بقاء خلية الازمة برئاسة الخياط. اذن لا ارادة شعبية لاهل الموصل.انهم اسرى صراعات السياسة التي تقذف بهم شمالا وجنوبا.وهم ينتظرون الخطوة التالية التي تعيد لهم كرامتهم المتمثلة بتنصيب شخص من المحافظة ويعمل لمصلحتها.وهنا لا يوجد من هو افضل من الدكتور الخياط.واذا ما تم تجاهل مطلب اهل الموصل هذا فلن تهدأ احوال المحافظة.ولا اشك في ان الموصل والبصرة ستكونان مركز القلق لحكومة عبد المهدي.

بغداد