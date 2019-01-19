آه كم أكره السكين والشفرة – كه زال ابراهيم خدر

1

لن تطولك يداي

سآتيك

وإن كان الطريق تعبده الأشواك

أشمك من بعيد!

لتعرف كيف هو العشق،

في قلب امرأة لاحول لها ولاقوة؟

2

آلام مخاض تاريخ سطوري

الخريف يسقط الأوراق

حروفي تلج في شفرة صدئة

آه كم أكره الســــكاكين والشفرات

هي التي قطعت حبلي السري

فصلتني عن أمي

3

أدبر الخريف

شهر تساقط الثلوج على الأبواب

في هذا البرد القارس

اتّخذ من حضني سكناك

فإنني أحمل دفء جمرة

4

حملت حفنة ثلج في قبضتي

رويدا دويدا

باتت تذوب

مع قبلات أصابعي

لا أدري

هل كان شعاع وجهك

أم كانت أنفاسي الدافئة

عادت من جديد

5

ذكريات الحياة مريرة جدا

واحدة تلو أخرى، تدخل عالم خيالي

حلوة هذه الخيالات

عجباً

أ عندك صارت في طي النسيان عاجلا؟

6

في بعادك

عيناي تذرف دمعا

وجسدي دما

هل أنا شهيد؟

أم أُمّ شهيد بلا جثة

7

تُرى

كيف تقبل وكيف ترحل؟

في أية أرض نزلت

شغف أم حزين؟

8

لا أعيش في مدينة كبيرة

مليئة بالقصور والجنان

أعيش لكي لا تأتـــي روحك وتقول:

هاك جسدي

9

قلبي الأبيض ثلج

قامتي أيضا من قامته

أنت لم تشبه الجبل يوما

فالجبل يحضن الثلج ويصيره قطراة ماء

لإرواء حنجرة القبج اليابسة

10

مرة واحدة رأيتك تبكي

تنوح على عزيز

هل كان صدى أعماقك؟

أم كان تحسرا عليه؟

11

لم تترك حانة وزرتها

لإرتشاف الخمر

لكأس من منها يصيــبك الجنون

تحولُ دمي الى نوع من الخمر

لكي تتنفس على راحتك

12

لبست الأسود أنا

ولازلتَ فرحا أنت

تجتاحني الحزن، ولا تبالي

اغتسلت بالدمع

ولم تقل لي يوماً:

لماذا أصابك الجوى..