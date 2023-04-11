آن كيست-باتلر أول امرأة تترأس الاستخبارات السيبرانية في بريطانيا

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تعيين‭ ‬آن‭ ‬كيست‭-‬باتلر‭ ‬رئيسةً‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السيبرانية‭ (‬جي‭ ‬سي‭ ‬إتش‭ ‬كيو‭)‬،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬تتولّى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‮ ‬

و‭ ‬بعد‭ ‬نجاحات‭ ‬عدة‭ ‬وسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬نظيفة‭ ‬وراقية‭ ‬،‭ ‬أصبحت‭ ‬كيست‭-‬باتلر‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬،‭ ‬ستتولّى‭ ‬منصبها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬لتصبح‭ ‬الشخص‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬يتولّى‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‭. ‬وستخلف‭ ‬جيريمي‭ ‬فليمنغ‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬مغادرته‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شغله‭ ‬لمدة‭ ‬ستّ‭ ‬سنوات‭.‬

وبعدما‭ ‬شغلت‭ ‬مناصب‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬،‭ ‬انتدُبت‭ ‬كيست‭-‬باتلر‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السيبرانية‭ ‬رئيسة‭ ‬لقسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

وأعربت‭ ‬كيست‭-‬باتلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادتها‮»‬‭ ‬لتولّي‭ ‬رئاسة‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬رئيسية‭ ‬لرسم‭ ‬ردّ‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬الغزو‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬مشاريع‭ ‬إرهابية‭ ‬وعملت‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التهديد‭ ‬المتواصل‭ ‬لبرمجيات‭ ‬الفدية‭ ‬والتي‭ ‬تكلّف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وتتكوّن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي6‮»‬‭ (‬خارجية‭) ‬و‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬‭ (‬داخلية‭) ‬ووكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السيبرانية‭ (‬جي‭ ‬سي‭ ‬إتش‭ ‬كيو‭).‬‮ ‬

وحتّى‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬‭ ‬الوحيدة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الوكالات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ترأّستها‭ ‬امرأة‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬فقد‭ ‬تعاقبت‭ ‬امرأتان‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‭ ‬هما‭ ‬ستيلا‭ ‬ريمنغتون‭ (‬1992-1996‭) ‬وإليزا‭ ‬مانينغهام‭ ‬بولر‭ (‬2002-2007‭).‬