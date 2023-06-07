آميدي يحثّ على تعميق الوعي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

النجف – سعدون الجابري

بغداد – الزمان

دعا وزير البيئة نزار آميدي، مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، للمشاركة في إصلاح البيئة وحمايتها من آثار التغيرات المناخية التي تواجه العالم، وتنفيذ مضامين وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بمواجهة التغير المناخي والاصحاح البيئي في العراق، جاء ذلك خلال كلمة القاها بمناسبة الذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي.

قطاع خاص

وقال الوزير ان (قطاع البيئة له خصوصية كبيرة، ولايتعلق الدور الحكومي فقط وانما بمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة بتعميق الوعي البيئي)، مشيراً الى (توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، لحثه على الاهتمام في تنفيذ برامج ومشاربع كبيرة تسهم بالانتقال الى المرحلة الحقيقية للاصلاح البيئي، انسجاماً مع خارطة الطريق التي حددتها فقرات وثيقة المساهمة الوطنية التي صادقت عليها الامم المتحدة)، واكد (ضرورة التعاون والدعم المشترك بين الوزارة والبرلمان، لاسيما لجنة الصحة والبيئة).

على صعيد متصل، نظم مكتب انتخابات النجف، ورشة تدريبية بعنوان التغييرات المناخية و اثرها على البيئة. وقال بيان امس ان (المكتب اطلق الورشة لموظفات المكتب و مراكز التسجيل بالمحافظة).

وذكرت عضو فريق النوع الاجتماعي في المفوضية، مروة مهدي الخفاجي، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (اهم اسباب التغييرات المناخية هي الإحتباس الحراري وانبعاث الطاقات و انتشار انواع الغازات، التي تسبب الاحتباس الحراري والعواصف الترابية العنيفة، الى جانب تأثيرها على جفاف الأنهار وصحة الإنسان)، لافتة الى (عرض الحلول المتعلقة بالمبادرة الوطنية وإصدار القوانين الملزمة و إطلاق حملات واسعه للتشجير)، وتابعت الخفاجي ان (مكتب إنتخابات النجف يواصل عقد الندوات و الورش التدريبية ، لموظفيه من كلا الجنسين لتطوير مهاراتهم والاستعداد للأستحقاقات الإنتخابية المقبلة). ويقيم فريق نخلة وطن للدراجات الهوائية النسوية بالتعاون مع دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ومؤسسة بغداد للرياضيين الابطال، ماراثوناً للدراجات الهوائية في منطقة الغابات بمحافظة نينوى في يوم الجمعة المقبل.

وقالت ادارة الفريق لـ (الزمان) امس ان (الفريق النسوي لرياضة الدراجات الهوائية تأسس عام 2020 وهو مسجل في نقابة المهن الرياضية)، داعية جميع النساء والفتيات الى (الانضمام لدعم المرأة وحث النساء والناشئين على ركوب الدراجات الهوائية لتشجيعها على الرياضة، والتقليل من استخدام الوسائل التي تستهلك الوقود، وتقليل اعداد السيارات)، موضحة ان (الهدف من المشروع نهو نشر ثقافة الرياضة و خصوصاً ركوب الدراجة الهوائية، واستخدامها للتنقل والتنزه، والحفاظ على البيئة من تلوث السيارات وتقليل الازدحامات بما يحسّن من الوضع البيئي).