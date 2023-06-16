آل باتشينو يصبح في الـ83 عاما أبا للمرة الرابعة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصبح‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬الشهير‭ ‬آل‭ ‬باتشينو‭ ‬البالغ‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬أباً‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الخميس‭ ‬أحد‭ ‬وكلاء‭ ‬أعماله‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬أعماله‭ ‬ستان‭ ‬روزنفيلد،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬شريكة‭ ‬حياته‭ ‬الأميركية‭ ‬الكويتية‭ ‬نور‭ ‬الفلاح‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬أنجبت‭ ‬طفلاً‭ ‬سمّياه‭ ‬رومان‭ ‬باتشينو‭. ‬ودخل‭ ‬آل‭ ‬باتشينو‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬مع‭ ‬تأديته‭ ‬أدواراً‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ “‬ذي‭ ‬غادفاذر‭”‬و‭”‬سكارفايس‭” ‬و‭”‬هيت‭”‬،‭ ‬ونال‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬سنت‭ ‬أوف‭ ‬ايه‭ ‬وومان‭” (‬1992‭). ‬وله‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬سابقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبناء‭ ‬بالغين‭ ‬أصلاً‭. ‬وكان‭ ‬موقع‭ “‬تي‭ ‬إم‭ ‬زي‭” ‬المتخصص‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬أنّ‭ ‬‮ ‬شريكة‭ ‬حياة‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الثامن‭. ‬‮ ‬‭ ‬وقبل‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬كشف‭ ‬نجم‭ ‬سينمائي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬روبرت‭ ‬دي‭ ‬نيرو‭ ‬البالغ‭ ‬79‭ ‬عاماً‭ ‬خبراً‭ ‬مماثلاً،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬رزق‭ ‬أخيراً‭ ‬طفلاً‭ ‬هو‭ ‬سابع‭ ‬أبنائه‭.‬‮ ‬