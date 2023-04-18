آل الصدر مدرسة النضال الحقيقي – وليد الشطري

آل الصدر نسب علوي حسيني مشرف.. فلا أحد يزايد على ما قدموا من تضحيات كوكبة من الشهداء الغر الميامين من أجل كرامة الأنسان في قول كلمة الحق مهما كان الثمن بوجه سلطان جائر ..

آل الصدر رمز شامخ للتقوى والعلم وتحمل المسؤولية ..

رسالتي للمتصيدين بالماء العكر التطاول والأساءة والتأمر على آل الصدر أمر مرفوض.. يا أصحاب اللا قضية يا دعاة الفتنة أتقوا الله ..!؟

آل الصدر تعرضوا للظلم والأعتقال والتعذيب والأعدام..

آل الصدر رمز العروبة والجهاد والشهادة في أعلاء كلمة الحق..

آل الصدر مدرسة النضال الحقيقي في المعترك السياسي..!؟

التأمرعلى آل الصدر خسة ونذالة وخيانة..

آل الصدر الإيثار والوطنية فهم العطاء الفكري الثر في خدمة الأنسانية..

ختاماً تحية أكبار وأجلال لقواتنا الأمنية وجهاز الأمن الوطني التي تصدت وببسالة وأطاحت بأصحاب اللاقضية المغرر بهم المتصيدين بالماء العكر من أجل خلق الفتنة وأراقة الدماء .!؟