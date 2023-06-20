آل الصدر شهامة الضمير والموقف – وليد الشطري

الشهامة أفعال وليست أقوال ..

قوة آل الصدر في تضحياتهم للوطن والشعب والإنسانية السمحاء..

قوة آل الصدر وتأثيرهم الروحي في صدق الكلمة..

فالرجولة أفعال ومواقف ..

الوفاء صفة أنسانية نادرة أشجع القوم من يصنع من جراح التضحيات الأمل والسعادة والغد المشرق .. الشجاعة صمود وتحدي وإباء ..

آل الصدر يلبون النداء دون تردد لخدمة الإنسانية بمروءة وشهامة الضمير النقي المفعم بالصدق . لنتعلم من آل الصدر صدق الكلمة وشهامة الموقف

ال الصدر مدرسة القيم ومصاديق الشجاعة والثبات والإيثار ليتنا نتعلم من هذه المدرسة العظيمة والمشرفة القيم الحقيقية بالتعامل الإنساني الحقيقي .. سعيد الحظ من يحظى بثقة ومعزة آل الصدر والحر تكفيه الأشارة ..