آل الصدر تاريخ المجد المشرف – وليد الشطري

الأشرار يدسون السم بالعسل..

يا أشرار القضية سماحة السيد مقتدى الصدر أعزهُ الله أعلن البراءة منكم ..

أتقوا الله أنا واثق وعلى قناعة ويقين مطلق هناك أيدي خفية وراء ما تدعون بهِ من أدعاء باطل لا أساس لهُ من الصحة ..

لعنكم الله ..

ألا يكفي آل الصدر جراحهم..!؟

كوكبة من الشهداء نزفت دماءاً طاهرة زكية من أجلِ أعلاء كلمة الحق بوجهِ طاغية ظالم لا يعرف الرحمة..!؟

يا أصحاب اللا قضية أيها الأشرار سماحة السيد ألغى في وقت سابق مراسيم العزاء بأستشهاد والدهِ وأشقاءه لدرء الفتنة..

على القوى الخيرة لجم هذهِ الأصوات النشاز التي تغرد خارج السرب لأرباك الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي..

(غياب الصراع والعنف ضروري ومهم لأستتباب الأمن )

قرار سماحة السيد مقتدى الصدر السابق بالغاء مراسيم العزاء بأستشهاد والدهِ شهيد العراق والأنسانية قرار وطني شجاع وجريء رغم مرارة ولوعة الألم الذي يعتصر صدر آل الصدر.

أيهاالصدر أيهاالشهيد الخالد ..

أبحرتَ لا زادٌ ولا بحرُ..

غدراً وكانَ شراعكَ النصرُ ..

وتركتَ للأحزانِ مُوطنكَ ..

وطناً يمزقُ صدرهُ.. الفساد والذعرُ..!؟؟

عاشَ الصدر رمز العراق الشامخ ..