آلان ديلون في مقدمة سيرته: الحبّ دفعني لتجاوز نفسي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّد‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬أنّه‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ “‬الأفضل‭ ‬والأجمل‭ ‬والأقوى‭” ‬في‭ ‬نظر‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬عرفهنّ‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقدّمة‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬سيرته‭ ‬تُصدره‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬دار‭ “‬لا‭ ‬مارتينيير‭” ‬واطّلعت‭ ‬عليه‭ ‬مسبقاً‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭. ‬ويستعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬Alain Delon،‭ ‬Amours et‭ ‬Mémoires‭ (“‬آلان‭ ‬ديلون،‭ ‬قصص‭ ‬حبّ‭ ‬وذكريات‭” ‬المتضمّن‭ ‬صوراً‭ ‬شخصية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬نشرها،‭ ‬طفولة‭ ‬نجم‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ومحطّات‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬وأفلامه‭. ‬وكتب‭ ‬ديلون‭ ‬في‭ ‬مقدّمة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬أعدّته‭ ‬دينيتزا‭ ‬بانتشيفا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬النجم‭ “‬لقد‭ ‬دفعني‭ ‬الحبّ‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬نفسي‭”. ‬وأضاف‭ ‬ديلون‭ (‬87‭ ‬عاماً‭) “‬لم‭ ‬أحلم‭ ‬يوماً‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬ممثلاً‭. ‬دخلت‭ ‬المهنة‭ ‬وواصلت‭ ‬وواصلت‭ ‬التمثيل‭ (…) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النساء‭”‬،‭ ‬ذاكراً‭ ‬منهنّ‭ ‬الممثلات‭ ‬بريجيت‭ ‬أوبر‭ ‬وميشيل‭ ‬كوردو‭ ‬ورومي‭ ‬شنايدر‭ ‬وناتالي‭ ‬ديلون‭ ‬وميراي‭ ‬دارك‭ ‬وروزالي‭ ‬فان‭ ‬بريمن،‭ ‬والدة‭ ‬أنوشكا‭ ‬وآلان‭ ‬فابيان،‭ ‬آخر‭ ‬أبنائه‭. ‬وتابع‭ ‬النجم‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ثمّة‭ ‬ما‭ ‬أفتخر‭ ‬به،‭ ‬فهو‭ ‬مسيرتي‭” ‬التي‭ “‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتوجد‭ ‬لولا‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬الأفلام‭ ‬الكبار‭”‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬رينيه‭ ‬كليمان‭ ‬ولوشينو‭ ‬فيسكونتي‭ ‬وجان‭ ‬بيار‭ ‬ميلفيل‭ ‬وجوزف‭ ‬لوسي‭. ‬ويروي‭ ‬جان‭-‬فرنسوا‭ ‬ديلون،‭ ‬شقيق‭ ‬الممثّل‭ ‬والمخرج‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬بورسالينو‭”‬،‭ ‬ذكريات‭ ‬طفولتهما‭ ‬وتصوير‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭. ‬ويتضمن‭ ‬الكتاب‭ ‬أيضاً‭ ‬شهادات‭ ‬للمخرج‭ ‬كوستا‭ ‬غافراس‭ ‬الذي‭ ‬يصف‭ ‬ديلون‭ ‬بأنّه‭ “‬وحش‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يستعاض‭ ‬عنه‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تقليده‭”‬،‭ ‬وللممثّلات‭ ‬صوفيا‭ ‬لورين‭ ‬وكلوديا‭ ‬كاردينالي‭ ‬وجاين‭ ‬بيركن‭ ‬وناتالي‭ ‬باي‭.‬

وديلون‭ ‬الذي‭ ‬أثارت‭ ‬بعض‭ ‬مواقفه‭ ‬الشخصية‭ ‬الجدل،‭ ‬أهدى‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ “‬للشباب‭ ‬ومحبّي‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭”.‬

وأكّد‭ ‬النجم‭ “‬أنّ‭ ‬أيّ‭ ‬شيء‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭” ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بريجيت‭ ‬باردو‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ “‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬مفاجئًا‭”. ‬وأضاف‭ “‬لدينا‭ ‬أفضل‭ ‬العلاقات‭ ‬الودّية‭ ‬منذ‭ ‬65‭ ‬عاماً‭”.‬‮ ‬