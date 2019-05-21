آلان‭ ‬ديلون‭ ‬لمناسبة‭ ‬تكريمه‭: ‬مسيرتي‭ ‬فوق‭ ‬الشبهات

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أثار‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬ألان‭ ‬ديلون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭ ‬قبل‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬النخلة‭ ‬الذهبية‭ ‬الشرفية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صرح‭ ‬بأن‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬فوق‭ ‬الشبهات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬لتكريمه‭ ‬بسبب‭ ‬آرائه‭. ‬ونسبت‭ ‬صحيفة‭ ‬(لو‭ ‬جورنال‭ ‬دو‭ ‬ديمانش)‭ ‬إلى‭ ‬ديلون،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬83‭ ‬عاما‭ ‬قوله‭ ‬«يمكن‭ ‬للناس‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭ ‬فأنا‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عن‭ ‬مسيرتي‭. ‬إنها‭ ‬فوق‭ ‬الشبهات»‭. ‬وديلون‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الممثلين‭ ‬المحبوبين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬وله‭ ‬قاعدة‭ ‬معجبين‭ ‬عريضة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬فرنسا‭. ‬وشارك‭ ‬ديلون‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فيلم‭ ‬«الفهد»‭ ‬للمخرج‭ ‬لوتشينو‭ ‬فيسكونتي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬عام‭ ‬1963‭. ‬وشغل‭ ‬ديلون‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬مسيرته‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬صداقته‭ ‬للسياسي‭ ‬الفرنسي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬جان‭ ‬ماري‭ ‬لوبان،‭ ‬بحسب‭ ‬«يورونيوز»‭.‬

وتمسك‭ ‬ديلون‭ ‬ببعض‭ ‬آرائه‭ ‬في‭ ‬المقابلة،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬نسبت‭ ‬له‭ ‬مشوهة‭.‬

وحملت‭ ‬عريضة‭ ‬تنديد‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬توقيعات‭ ‬تشجب‭ ‬تكريم‭ ‬ديلون‭. ‬وزاد‭ ‬عدد‭ ‬التوقيعات‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬توقيع‭. ‬