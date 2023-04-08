توجيه حكومي بإيقاف إستقطاع سلف الموظفين خلال نيسان

آلاف المتقاعدين ينتظرون زيادة الرواتب وصرف عيدية مجزّية

بغداد – قصي منذر

جدد المتقاعدون ،مطالبة الحكومة بصرف رواتب ايار المقبل مع عيدية مجزية قبل انتهاء شهر رمضان الجاري. ودعا المتقاعدون عبر (الزمان) امس الحكومة الى (اطلاق رواتبهم لشهر ايار المقبل مع عيدية مجزية قبل انتهاء شهر رمضان)، واشاروا الى ان (حلول العيد يتطلب توفير وتهيئة بعض المستلزمات الاساسية التي تحتاجها عوائلهم)، مطالبين الحكومة بـ (الالتفات لاوضاعهم والعمل على دعمهم وانصافهم تثمينا لجهودهم التي بذلوها في خدمة الدولة ،والايعاز الى دائرة التقاعد للمباشرة بزيادة الرواتب التي لا تكفي لسد المتطلبات اليومية ونفقات العلاج وغيرها من الامور الطارئة التي يواجهونها)، مؤكدين انهم (ينتظرون منذ سنوات زيادة الرواتب التي وصفوها بالبائسة لا تتناسب مع حجم الخدمة التي افنوا شبابهم في خدمتها ،فضلا عن انها لا تتساوى مع ما يتقاضيه اقرانهم من المحالين الى التقاعد حديثا)، واوضح المتقاعدون ان (رئيس الحكومة وعد وفي اكثر من مناسبة ،اجراء دراسة مستفيضة لرواتب المتقاعدين ومن ثم العمل على زيادتها بما يتلاءم واوضاعهم المعيشية)، واضافوا (ننتظر من الحكومة والبرلمان اتخاذ قرارات تنصف هذه الشريحة التي تحتاج الى رعاية ودعم كبيرين). في غضون ذلك ،وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين خلال شهر نيسان الجاري. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الحكومة احسان ياسين الشمري وموجهة الى البنك المركزي جاء فيها (ايقاف استقطاع السلف من الموظفين للشهر الجاري تزامنا مع حلول عيد الفطر). فيما أصدر مصرف الرافدين ، توضيحاً بشأن السلف لثلاث فئات.وذكر بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس أن (سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين ستكون بضمانة الماستر كارد الصادر من المصرف ومن دون كفيل)، واشار الى ان (السلف تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً وحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار الراتب الشهري الكلي)، وتابع ان (التقديم عليها يكون الكترونياً وعبر التطبيق الالكتروني للمصرف). وعزا المركزي ، اسباب تأخير تمويل صندوق الاسكان ضمن مبادرته التي اطلقها لدعم قطاع الاسكان في البلاد ،الى اجراءات داخل البنك .وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف في تصريح امس إن (مبادرة البنك لصندوق الاسكان لم تتوقف، ولكن هناك اجراءات داخل البنك تسببت بتاخر التمويل)، مؤكدا ان (اعلان الصندوق عن نفاد التخصيص وعدم تخصيص مبالغ اخرى ضمن المبادرة جاء بسبب الطلب المتزايد على قروض الاسكان). وكشف صندوق الاسكان في وقت سابق ،عن ايقاف الاقراض ضمن مبادرة البنك بسبب نفاد التخصيص وعدم تخصيص مبالغ اخرى ،مما اضطر الصندوق للاقراض من ضمن موارده الذاتية. الى ذلك ، أكدت وزارة التخطيط، ان الجهاز المركزي للاحصاء نفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية ،مسحا نوعيا عن المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المسح المذكور يأتي ضمن خطة وضعتها التخطيط لغرض الوقوف على اهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص)، مشيرا الى ان (اهم المؤشرات التي تم التطرق لها هي القروض والتسهيلات المصرفية والعمالة والتوظيف، فضلا عن تنمية وتطوير القطاع الخاص)، وتابع ان (المسح جرى تنفيذه في محافظات كركوك وبابل وذي قار).