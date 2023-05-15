آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يحيون ذكرى‭ ‬النكبة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭:‬لسنا‭ ‬أرقاما‭ ‬بل‭ ‬شهود

رام‭ ‬الله‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أحيا‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬الاثنين‭ ‬الذكرى‭ ‬ال‭ ‬75‭ ‬للنكبة‭ ‬التي‭ ‬يربطونها‭ ‬بقيام‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948،‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬تحولت‭ ‬مهرجانا‭ ‬وعبروا‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬تمسكهم‭ ‬بأرضهم‭ ‬وحقهم‭ ‬في‭ ‬العودة‭.‬‮ ‬‭ ‬واحتفلت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لقيام‭ ‬الدولة‭ ‬بحسب‭ ‬الروزنامة‭ ‬العبرية‭.‬

وحمل‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬وفدوا‭ ‬من‭ ‬انحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬ورايات‭ ‬سوداء‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬العودة‮»‬‭ ‬بالعربية‭ ‬والانكليزية‭ ‬ورسم‭ ‬عليها‭ ‬مفتاح‭ ‬قديم‭.‬

وارتدى‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬سترات‭ ‬سوداء‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬النكبة‭ ‬اصل‭ ‬الرواية‭ ‬والعودة‭ ‬حق‮»‬‭. ‬واختتمت‭ ‬التظاهرة‭ ‬بإقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬مركزي‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ارتدى‭ ‬الستيني‭ ‬خيري‭ ‬حنون‭ ( ‬64‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬الزي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التقليدي‭ ‬القديم،‭ ‬وحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬قديمة‭ ‬جدا‭ ‬ومعولا‭ ‬وضع‭ ‬عليه‭ ‬ملابسه‭ ‬في‭ ‬محاكاة‭ ‬لمشهد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬هجروا‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وقراهم‭ ‬عام‭ ‬1948‭. ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬مفتاح‭ ‬منزل‭ ‬قديم‭ ‬أشبه‭ ‬بالمفاتيح‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الاربعينات‭. ‬وقال‭ ‬حنون‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬لنقول‭ ‬للاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬هكذا‭ ‬أخرج‭ ‬أباؤنا‭ ‬وأجدادنا‭ ‬بلباسهم‭ ‬وهويتهم‭ ‬التي‭ ‬ورثناها‭. ‬ارادوهم‭ ‬ان‭ ‬ينسوا‭ ‬ديارهم،‭ ‬لقد‭ ‬قتلوا‭ ‬الكبار‭ ‬لينسى‭ ‬الصغار،‭ ‬لكن‭ ‬الصغار‭ ‬ساروا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬اجدادهم‭ ‬وعلى‭ ‬العهد‭ ‬الذي‭ ‬قطعوه‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬بالعودة‭ ‬لارضهم‮»‬‭.‬

وطلبت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬اليوم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭.‬

وبحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فان‭ ‬5‭,‬9‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬يتوزعون‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬قلة‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬هجروا‭ ‬او‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬1948‭ ‬والتي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬إعلان‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭.‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬غادروا‭ ‬قراهم‭ ‬طوعا‭ ‬خلال‭ ‬المعارك،‭ ‬كما‭ ‬ترفض‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬ارتكابها‭ ‬مجازر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬أرضهم‭.‬

وتتحدّث‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬دولتها‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬بلا‭ ‬شعب‭ ‬لشعب‭ ‬بلا‭ ‬أرض‮»‬‭.‬

دُمرت‭ ‬مئات‭ ‬القرى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خلال‭ ‬النكبة‭ ‬التي‭ ‬طُرد‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭.‬‮ ‬

ووثق‭ ‬الباحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وليد‭ ‬الخالدي‭ ‬تدمير‭ ‬او‭ ‬تهجير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬قرية،‭ ‬بينما‭ ‬أحصت‭ ‬منظمة‭ ‬زوخروت‭ (‬ذاكرات‭) ‬الإسرائيلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬بلدة‭ ‬واجهت‭ ‬هذا‭ ‬المصير‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ممن‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬ارضهم‭ ‬داخل‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل،‭ ‬وتحدث‭ ‬محمد‭ ‬بركة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬تمثلهم‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بركة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الاخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونية،‭ ‬كما‭ ‬اعترفوا‭ ‬هم،‭ ‬هو‭ ‬بقاء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬و160‭ ‬الف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬بعد‭ ‬نكبة‭ ‬شعبنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬قرابة‭ ‬مليونين‭. ‬لسنا‭ ‬أرقاما،‭ ‬وإنما‭ ‬شهود‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭ ‬ومسميات‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬حاولت‭ ‬اسرائيل‭ ‬اغتياله‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬أمجد‭ ‬عمر‭ ( ‬37‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يتحدر‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‭ ‬لمدينة‭ ‬بئر‭ ‬السبع‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭. ‬وضع‭ ‬الكوفية‭ ‬وحمل‭ ‬ابنته‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬كتفيه‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فيما‭ ‬سارت‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬زوجته‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬الثوب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التقليدي‭.‬

وقال‭ ‬امجد‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬ابدا،‭ ‬فهو‭ ‬تاريخ‭ ‬تهجير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ارضه‭. ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬ونتذكر‭ ‬كيف‭ ‬رحل‭ ‬اجدادنا‭ ‬وننقلها‭ ‬لاولادنا‭ ‬كي‭ ‬نرسخ‭ ‬الرواية‭ ‬والتاريخ‭ ‬في‭ ‬عقولهم‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬كلما‭ ‬اتيحت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬يزور‭ ‬موقع‭ ‬قريته‭ ‬التي‭ ‬‮«‬هجر‭ ‬أهلنا‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وسيرت‭ ‬خلال‭ ‬المهرجان‭ ‬حافلة‭ ‬تشبه‭ ‬الحافلات‭ ‬القديمة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬اللد‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬نهاد‭ ‬وهدان‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬عنابة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬الرملة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬احياء‭ ‬الذكرى‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬هدفه‭ ‬ان‭ ‬يتعلم‭ ‬الصغار‭ ‬عن‭ ‬نكبتهم‭ ‬ولا‭ ‬ينسوها‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قادمة‭ ‬وتمسكنا‭ ‬بحق‭ ‬العودة‭ ‬دائم‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تزور‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قريتها‭ ‬من‭ ‬مقبرة‭ ‬وبضع‭ ‬شجيرات‭ ‬من‭ ‬الصبار‭.‬

وقالت‭ ‬عبلة‭ ‬الكوك‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ترمسعيا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬العودة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬بالتقادم،‭ ‬لجميع‭ ‬الذين‭ ‬هجروا‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬ومنازلهم‮»‬‭.‬

والتهجير‭ ‬واللجوء‭ ‬لا‭ ‬يقتصران‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬او‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬او‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فثمة‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬هجروا‭ ‬من‭ ‬قراهم‭ ‬ويعيشون‭ ‬داخل‭ ‬اسرائيل‭ .‬

وينظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬مسيرة‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬مهدمة‭ ‬من‭ ‬قراهم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬استقلالكم‭ ‬يوم‭ ‬نكبتنا‮»‬‭. ‬وقصدت‭ ‬المسيرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قرية‭ ‬اللجون‭ ‬قرب‭ ‬أم‭ ‬الفحم‭ ‬بمشاركة‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬العرب‭.‬

ويقدّر‭ ‬عدد‭ ‬عرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمليون‭ ‬و400‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬هم‭ ‬أبناء‭ ‬وأحفاد‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬ظلّوا‭ ‬في‭ ‬أراضيهم‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1948‭.‬