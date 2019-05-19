آلآء محمود تقدّم مونودراما الأقوى:

أنتمي إلى مدرسة الممثل العنصر الأكثر تصدراً لدلالات العرض

بغداد – ياسين ياس

عرضت مؤخرا على قاعة جعفر السعدي في اكاديمية الفنون الجميلة – بغداد مسرحية الاقوى ضمن فعاليات مهرجان قسم الفنون المسرحية للكاتب سترنبيرغ اخراج الطالبة الآء محمود التي قالت لـ (الزمان) ان ( المسرحية هي نص من نصوص الموندراما وانني تعاملت معه برؤية جمالية لم تقف عند حدود ببنيته الدرامية كما انني خففت من وطأت الحكاية الاجتماعية التي تتصدر نص المؤلف ويمكن ان تنفتح على الواقع الفكري الذي يهيمن اليوم على المشهد المعلمي ) واضافت ( اردنا من خلال عرضنا هذا مناقشة فكرة القوة ومفهومها وعللها وذلك بوصف ان لكل صراع اطراف ولكل طرف مصدر قوة مختلف سيما عندما يكون المصدر فكريا ضمن الاقوى ،سالب كان ام موجب اما جماليا فان عملي ياتي ضمن مشروع تخرجي للعام الحالي ) واشارت الى (ان رسالة العرض تتركز متى ماادركنا ان التنوع في الفكر والعرق والدين هو دليل عافية والتواصل مع الاخر يعني اننا قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الانسانية وحينها سندرك اننا لسنا محتاجين ان نكون الاقوى) وعن اختيارها الممثلات والممثلين اكدت (ان في كل تجاربي المسرحية انتمي الى مدرسة الممثل بوصفه العنصر الاكثر تصدرا لحمل دلالات العرض المسرحي لذا من الطبيعي ان يصبح الممثل جسدا وصوتا وهو بؤرة معالجاتي الاخراجية . وفي مسرحية الاقوى كانت الرغبة متوفرة لدي ولدى كادر المسرحية ورغم فقر تقنيات المكان حاولنا ان نرسم مدلولات بيئية ومن خلال اللونين الابيض والاسود).

وقال المشرف العام عن المسرحية كاظم العمراني (الاقوى هي نموذج مشابه لما نعيشه مع اختلاف الكاتب والشخصيات والاحداث والاسباب ولكن المحور الاساسي هو حرب الاعصاب لمعرفة الاقوى في هذه الفترة بالذات ورغم تباعد الفترة الزمنية بين ذاك العصر والوقت الحالي تبقى القضية واحدة وهي البحث عن القوة اما مسرحيتنا المعاصرة فلا توجد فيها بداية ولا نهاية فقط على الدوام الحالة متازمة). المسرحية من تمثيل عبير سعدي ، تغريد باسم ، مسلم عقيل وعلي رياض.